World Cup, ultimo esame per Parigi 2024

Il percorso verso i Giochi di Parigi 2024, per la ginnastica ritmica, passa da Milano e dall’Unipol Forum. Dal 21 al 23 giugno, per il secondo anno di fila, andrà in scena, nel capoluogo lombardo la finale di Coppa del Mondo. Un’occasione d’oro per vedere la squadra delle Farfalle e le due individualiste, Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli. In termini di competizione la manifestazione al Forum offrirà ai colori azzurri la chance di limare gli ultimi dettagli, come spiega la DT milanese Emanuela Maccarani: "Sarà l’ultima competizione che ci porterà alle Olimpiadi, il lavoro fatto sta dando i risultati che ci aspettavamo".

"La World Cup è un momento super importante e lo dimostra il pubblico che sta riempiendo gli spalti - dice Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione - Siamo in una regione che è quella più importante per noi: i tre centri di preparazione olimpica sono a Brescia per l’artistica, Milano per la maschile e Desio per la ritmica e stiamo lavorando per rendere le strutture più pronte ad ospitare la nostra disciplina". Non a caso in occasione della presentazione dell’evento è stato illustrato l’accordo di cooperazione, tra la Federazione Ginnastica e la Regione Lombardia, denominato ’’PARIGI 2024’’, per l’ammodernamento dell’Accademia di Ginnastica Ritmica a Desio e per la qualifica dell’Accademia federale S. Guglielmetti, l’impianto di Artistica, maschile e femminile, in via Ovada 40 a Milano. Giuliana Lorenzo