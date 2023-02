Writers Bologna, 500 euro di ricompensa a chi individua le imbrattatrici

Le imbrattatrici di via Petroni immortalate dalle telecamere

Bologna, 24 febbraio 2023 – Una ricompensa di 500 euro per chi aiuterà a individuare le quattro writers che, nel corso della notte, hanno imbrattato con nuove scritte via Petroni.

“Resistenza animale contro il capitale” e “Vivere è un diritto, impedirlo un sopruso. Go vegan” si legge. Le quattro giovani sono state immortalate nelle loro azioni dalle telecamere di un privato, che ha poi diffuso il video sulla chat dei residenti di via Petroni.

L’intento è individuare le imbrattatrici, perché vengano denunciate. Per questo, Giuseppe Sisti, portavoce del comitato di residenti, ha proposto la ricompensa per chi aiuterà in qualche modo a identificarle.