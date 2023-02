Writers a favore di telecamera "Diamo 500 euro a chi le identifica"

"Offriamo 500 euro di ricompensa a chi ci aiuterà a individuare queste imbrattatrici". Un po’ una provocazione, dettata da una lunga esasperazione, quella del portavoce del comitato ‘Via Petroni e dintorni’ Giuseppe Sisti. Che ieri, sulla chat whatsapp dei residenti, dopo aver diffuso il video (ripreso dalle telecamere di un privato) che immortala quattro ragazze mentre imbrattano un muro di via Petroni con le scritte ‘Resistenza animale contro il capitale’ e ’Vivere è un diritto, impedirlo un sopruso. Go vegan’, ha proposto la ricompensa per chi aiuterà a identificare le writer, così da poterle denunciare.

"È stata un po’ una provocazione sì, ma necessaria a farci sentire. E poi, se davvero qualcuno ci fornirà i nomi di queste persone li daremo i soldi eh", conferma Sisti. Che ha già informato la polizia locale dell’episodio: "Ne abbiamo parlato anche con il capo di gabinetto del sindaco Matilde Madrid – spiega il residente –. I video inquadrano queste ragazze in faccia: speriamo si riesca a fare qualcosa, anche per dare un segnale". Non tutti hanno preso bene l’iniziativa del comitato: "Qualcuno l’ha definità una taglia da far west, ma in realtà è un modo per richiamare l’attenzione su un problema costante in zona universitaria". Un altro fattore di degrado di cui si sarebbe dovuto parlare con il sindaco Matteo Lepore la scorsa settimana, "ma l’incontro è saltato e adesso speriamo venga rimesso presto in calendario", conclude Sisti.

In attesa che vengano compiutamente identificate, da quanto si apprende, pare che le ragazze immortalate nel video, registrato nella tarda serata di giovedì dall’impianto di sorveglianza, apparterrebbero alla frangia animalista del movimento ‘Extinction rebellion’, che proprio ieri mattina presto ha tenuto un rapidissimo flash mob sul ponte di in via Matteotti.

Nicoletta Tempera