XX Settembre, il rilancio. La Fanfara dell’Arma contro degrado e illegalità

Sarà una serata speciale quella in programma domani, alle 20.30, in piazza XX Settembre, l’area intorno al Cassero di Porta Galliera. Nell’ambito del progetto XXL piazza Libera, promosso da Confcommercio Ascom Bologna in coprogettazione con il Comune, per riqualificare l’area di piazza XX Settembre, andrà in scena il concerto della Fanfara della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri di Firenze. La serata, organizzata in collaborazione con il Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Bologna, sarà un’occasione per celebrare i valori delle istituzioni e rafforzare il dialogo con la comunità attraverso la potenza simbolica e universale della musica.

La storica Fanfara dell’Arma eseguirà un programma musicale variegato e coinvolgente: dalle tradizionali marce militari a celebri brani tratti da musical di Broadway, passando per iconiche colonne sonore del cinema. Un repertorio pensato per emozionare e coinvolgere un pubblico eterogeneo, in un’atmosfera di festa e partecipazione.

Nata inizialmente come ensemble di allievi frequentatori dei corsi della Scuola Marescialli, la Fanfara è oggi composta da 25 musicisti, tutti diplomati nei conservatori italiani e che successivamente si sono specializzati per entrare a far parte dei reparti musicali dell’Arma. A dirigere il complesso è, da oltre trent’anni, il Maestro Ennio Robbio, luogotenente carica speciale dei carabinieri.

"Il progetto XXL Piazza Libera vuole trasformare l’area in uno spazio vivibile e sicuro – spiega Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna – offrendo occasioni di incontro, cultura, sport, educazione e commercio. Solo così possiamo contrastare fenomeni di degrado e illegalità, restituendo alla città un luogo che appartiene a tutti". Un luogo, dunque, in cui la cultura diventa occasione di incontro, condivisione e partecipazione attiva.

XXL Piazza Libera ha preso il via a gennaio e, in pochi mesi, ha già dimostrato la sua forza: oltre 50 eventi organizzati e più di 40mila presenze registrate. "È un risultato importante – prosegue Tonelli – che dimostra quanto conti il lavoro quotidiano e condiviso per raggiungere obiettivi concreti. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia".

A sostenere il progetto, c’è una rete di partner sempre più ampia: Emil Banca, Fondazione Bologna Welcome, Canali di Bologna e Cisl Bologna, che contribuiscono attivamente alla realizzazione dell’iniziativa e al rafforzamento della sinergia tra istituzioni, associazioni di categoria, forze dell’ordine e cittadini. A conclusione del concerto, sono previsti gli interventi istituzionali di Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom Bologna, e del generale di brigata Ettore Bramato, comandante provinciale dei Carabinieri di Bologna.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito: un invito aperto alla cittadinanza per vivere un momento di cultura, appartenenza e condivisione. Il programma delle iniziative di XXL Piazza Libera è in continuo aggiornamento e può essere consultato sul sito ascom.bo.it e sul profilo Facebook Confcommercio (Bologna).