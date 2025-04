Yoga e street food al festival vegano

‘Decima vegan day’: è il festival vegano organizzato dalla Pro loco di Decima e dal Caseificio vegano. L’evento, alla prima edizione, è in programma oggi a San Matteo della Decima dalle 10 alle 21 in via Sicilia con una cinquantina di espositori che arriveranno da più parti d’Italia. "Il Decima Vegan Day – spiega Barbara Ferrante del Caseificio vegano – è un festival dove gli animali sono protagonisti tra eventi, conferenze, performance teatrali e molte altre iniziative. Accoglieranno il pubblico i tanti espositori tra alimentari, vestiario, associazioni culturali, santuari, operatori olistici, scrittori, musicisti, attori". Grande spazio e area ristoro, dedicato allo street food. Spazio alle conferenze, ai racconti, alle performance teatrali, ai confronti diretti con gli esperti, agli scrittori, e al relax. Ci saranno aree per lezioni gratuite di yoga, danza, tai chi, massaggi vibrazionali e bagni di suoni di campane tibetane e musica rilassante.