Yoox, 16 ore di sciopero L’assessore Paglia: "La proprietà si fermi e ritiri i licenziamenti"

"Solo pochi mesi fa, la nuova proprietà aveva garantito la tenuta occupazionale e il futuro dell’azienda. Per questo, chiediamo l’immediato ritiro della procedura di licenziamento collettivo annunciata da Yoox Net-a-Porter". L’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, non usa giri di parole per esprimere la preoccupazione sulla vertenza che mette a rischio complessivamente 211 posti di lavoro, di cui 160 a Bologna (e il resto a Milano).

Assessore Paglia, questa vertenza è un fulmine a ciel sereno, che idea si è fatto?

"Una mossa decisamente inattesa rispetto alle promesse fatte dalla nuova proprietà tedesca di Mytheresa (LuxExperience) al momento dell’acquisizione, avvenuta nell’aprile scorso, pochi mesi fa. Questo è l’aspetto più grave e difficilmente tollerabile: i vertici hanno sempre dichiarato che il piano industriale non prevedesse esuberi, e adesso invece è arrivata quella comunicazione. Adesso c’è da lavorare, per scongiurare quella ipotesi".

Yoox è un’impresa fondata da Federico Marchetti, con un alto tasso di innovazione, all’origine. Poi, però, è stata venduta: quanto è più difficile trattare con una multinazionale?

"Ci sono una serie di evidenze. La prima è che le imprese possono nascere da un elemento di innovazione fortissima, dall’intuizione di un singolo imprenditore, ma quando si affermano a livello globale servono capitali più consistenti. Alla fine, se non è possibile trovarli in Italia, arrivano soggetti stranieri. E quando la testa non è più in Italia, è più difficile richiamare la proprietà a una responsabilità sociale, concordando piani e termini di sviluppo. È lì che entra in gioco la capacità di fare politica".

Quali sono i prossimi passi per evitare il peggio?

"Intanto le istituzioni devono rispondere unite, dal Ministero del Made in Italy, alla Regione, alla Città metropolitana, aprendo un tavolo che può essere nazionale o regionale. Chiediamo l’immediato ritiro della procedura di licenziamento, non si può fare nessuna trattativa con questa spada di Damocle sui lavoratori e sulle lavoratrici. Poi cominceremo a discutere, partendo dal presupposto che le promesse della proprietà non erano parole al vento".

Un messaggio ai lavoratori?

"Capiamo perfettamente le loro attuali difficoltà, siamo al loro fianco e faremo tutto il possibile per trovare una soluzione che li tuteli al meglio. I marchi nati qui devono produrre ricchezza e occupazione qui".

