Yoox congela i licenziamenti. Urso: "Siamo sulla strada giusta"

di Giovanni Di Caprio

BOLOGNA

Congelati tutti i licenziamenti. E alla Yoox si torna a sperare. Dopo la doccia fredda del mese scorso, quando fu annunciato il licenziamento del 20% della forza lavoro, qualcosa si è mosso nell’azienda con cuore bolognese nata nel 2000 come startup pioniera dell’e-commerce della moda diventata presto un unicorno. Solo il mese scorso gli oltre 210 esuberi annunciati, distribuiti tra Milano e le sedi bolognesi di Zola Predosa e dell’Interporto, erano arrivati come un fulmine a ciel sereno nei lavoratori storici di Yoox, nonostante da un paio d’anni il colosso avesse perso molta della sua brillantezza. Da ieri, però, gli operai intravedono uno spiraglio di luce in fondo al tunnel: sono stati sospesi i 211 licenziamenti ed è stato avviato un "confronto serrato" per trovare soluzioni condivise per il futuro dell’azienda bolognese. Questo l’esito del tavolo di crisi ritrovatosi ieri al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tutto ha inizio il 3 settembre scorso, quando la tedesca LuxExperience, già MyTheresa, nuova proprietaria del marchio, ha annunciato i 211 licenziamenti tra Bologna e Milano. Una "vertenza inattesa" per alcuni, vista la storia di Yoox e la recente cessione a una società estera. Eppure, secondo l’azienda si tratta di una "ristrutturazione inevitabile". Che, però, ha gettato intere famiglie nella disperazione. Così, da un mese, sindacati e istituzioni sono impegnati in questa battaglia: prima con un pacchetto di scioperi e poi con i tavoli al ministero. Ma la proprietà, per tutto questo tempo, non si è mossa di un millimetro rispetto alle sue iniziali posizioni. Ebbene, dopo quattro settimane di incontri decisivi per il destino di Yoox, viene accolto l’invito del ministro Adolfo Urso, delle istituzioni locali e dei sindacati. E la proprietà blocca con effetto immediato la procedura di licenziamento, al fine di individuare soluzioni condivise con i sindacati. Si tratta della prima fumata bianca tra gli attori coinvolti. Risultato: "L’unione fa la forza". È d’accordo anche Urso. "Siamo sulla strada giusta. Un lavoro frutto di un lavoro di squadra. Quando istituzioni, sindacati e azienda collaborano assieme, i risultati arrivano", aggiunge il ministro. Esultano i meloniani in Regione: "Un grande risultato", commenta Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fdi. Ma il percorso non è ancora concluso. Durante il mese di ottobre e nella prima metà di novembre, sono già stati calendarizzati gli incontri di confronto tra le parti: 9, 16, 22, 30 ottobre e 5, 10 novembre 2025. Appuntamenti destinati ad approfondire la situazione industriale dell’azienda. Poi gli attori torneranno al Mimit il 18 novembre per riferire l’esito del ciclo di riunioni. I sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs-Uil ritengono quella di ieri una giornata "importante per i lavoratori, un primo punto di partenza, fortemente ricercato e ottenuto, anche grazie al reale impegno da parte dell’azienda". Sono inoltre previste forme di sostegno economico, l’eventuale possibilità di formazione e aggiornamento mirate a specifiche categorie di lavoratori.

Non tardano ad arrivare le reazioni politiche anche degli esponenti dem all’annuncio del ministero. "Yoox ha cambiato percorso, si è messa sul giusto binario del confronto", commentano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia. Mentre secondo il segretario del Pd dell’Emilia-Romagna Luigi Tosiani "sarà importante un impegno serio per trasformare questa tregua in una prospettiva stabile". Sulla stessa lunghezza d’onda anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore: "Un passo in avanti, come istituzione continueremo a seguire la vertenza", afferma. Per la seconda volta in dieci giorni, il sindaco di Zola Predosa Davide Dall’Omo ha partecipato al tavolo: "La strada è aperta a un ritorno nell’alveo della trattativa", conclude Dall’Omo.