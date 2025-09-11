Yoox, è fumata nera: "Solo impegni generici. L’azienda ritiri gli esuberi"

"Non basta, Yoox-Net-a-Porter deve ritirare i licenziamenti. Poi, si comincerà a trattare sugli ammortizzatori sociali". Questa, di fatto, la risposta di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil a seguito del primo incontro nazionale (a Milano, nella sede di Assolombarda) con LuxExperience, il colosso tedesco che ha annunciato 211 esuberi (di cui 165 a Bologna e gli altri a Milano), gettando nello sconforto i lavoratori dell’ex unicorno fondato da Federico Marchetti, passato di mano per due volte, l’ultima ad aprile scorso.

Nell’incontro, "lungo e difficoltoso" secondo alcuni dei sindacalisti presenti, la proprietà ha sostanzialmente ribadito le ragioni del taglio, "senza offrire nessuna alternativa concreta ai licenziamenti". Resta, dunque, "una parziale e generica apertura a valutare gli strumenti di gestione della crisi", scrivono i sindacalisti nel comunicato finale. "Troppo poco – è il succo –. È inaccettabile che l’unica misura che Yoox intende percorrere per risanare i propri bilanci sia l’espulsione di oltre un quinto dell’intera summit è stato fissato per lunedì 15 settembre, così da comprendere "quali siano le reali intenzioni della società – continua Silvia Balestri, che segue la vertenza bolognese per la Fisascat-Cisl –. Venerdì in Interporto e lunedì a Zola si terranno nuove assemblee, e decideremo con i lavoratori quali azioni intraprendere per mantenere alta l’attenzione sulla vertenza". Mariano Vendola (Filcams–Cgil) aggiunge: "La proprietà deve prendere in considerazione le molteplici possibilità di ammortizzatori sociali, a seconda dell’organizzazione del reparto e dei lavoratori: solidarietà se ci sono addetti che possono andare in pensione, turnazione se si tratta di part-time o cassa integrazione ’normale’". "Lo spiraglio, però, al momento è veramente debole", chiude il sindacalista della Cgil.

Infine, puntualizzano Cgil, Cisl e Uil sono stati attivati canali di confronto istituzionale: mercoledì 17 si terrà il tavolo di salvaguardia presso la Regione Emilia-Romagna, e la convocazione del tavolo di crisi aziendale è prevista con buona probabilità nella settimana del 22 settembre al Mimit. "La volontà di LuxExperience di procedere ai licenziamenti è inaccettabile - rimarca l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia –. Nessuno contesta le difficoltà oggettive di mercato, né la volontà del Gruppo di procedere a forme di riorganizzazione a seguito dell’operazione di acquisizione di maggio 2025. Deve tuttavia essere chiaro che i costi non possono essere scaricati sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori scartando, in assenza di qualsiasi percorso condiviso sul piano industriale e sugli investimenti, la possibilità di un ricorso agli ammortizzatori sociali".