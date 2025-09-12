"Yoox, licenziamenti collettivi inaccettabili"

Altolà del ministro delle imprese, Adolfo Urso (foto), ai 211 esuberi dichiarati in Italia da Yoox-Net a porter. "I licenziamenti collettivi non sono accettabili – ha detto al Senato rispondendo a un’interrogazione sulla vertenza che interessa gli stabilimenti di Bologna e Milano della piattaforma per le vendite online di capi di moda –. Il ministero sta monitorando con grande attenzione la crisi e ha convocato un tavolo per il 23 settembre. È nostra intenzione agevolare un rapido e proficuo confronto tra i soggetti coinvolti per accedere a una soluzione consensuale. Come prassi adottata nella legislatura, il ministero metterà a disposizione ogni strumento utile al rilancio produttivo delle aziende e alla tutela dei lavoratori. Speriamo di riuscire anche in questo caso a trovare soluzioni condivise e socialmente responsabili".