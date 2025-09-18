Il papà di un extraterrestre

Il papà di un extraterrestre
Yoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà
18 set 2025
ROSALBA CARBUTTI
Cronaca
Yoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà

Non basta il presidio dei lavoratori sotto le torri della Regione Emilia-Romagna a Bologna. Non bastano né i tamburi, né le urla "vergogna", né le dure reazioni del governatore Michele de Pascale, delle istituzioni, della politica. Per la terza volta per il colosso dell’e-commerce Yoox è ancora fumata nera. L’azienda, come emerso ieri nel primo incontro in Regione, convocato dall’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, coi vertici di LuxExperience, sindacati, istituzioni e parti sociali, ha confermato la decisione di voler portare avanti il licenziamento di 211 dipendenti, 165 dei quali a Bologna. Dopo i primi due summit in Assolombarda, insomma, anche quello di ieri si è concluso negativamente, nonostante la strenua battaglia della Regione che ha tentato di mettere alle strette la proprietà tedesca e dà appuntamento per "un confronto" il 23 a Roma.

Al presidio organizzato dai sindacati, è arrivato tra le bandiere de Pascale per dare un messaggio forte e chiaro: "Non si può essere emiliano-romagnoli quando servono contributi pubblici e si ricevono quattro milioni di euro dalla Regione, vincolati al mantenimento dei salari occupazionali, non si può essere emiliano-romagnoli quando fa comodo e poi dimenticarsi di come funzionano le regole di questa terra. Bisogna essere emiliano-romagnoli nella buona e nella cattiva sorte", è il monito del presidente della Regione, deluso dall’incontro con i vertici di Yoox, che non hanno fatto retromarcia sui licenziamenti annunciati.

La richiesta è dall’inizio della vertenza sempre la stessa: "Faremo tutti la nostra parte perché questa procedura venga ritirata e perché si entri in una discussione, che sarà difficile, ma deve essere una discussione rispettosa e dignitosa dei diritti e di tutti e di tutte", scandisce de Pascale. E aggiunge: "In questa regione quando c’è una difficoltà si affronta insieme, non con atti unilaterali, scaricando il peso sulle famiglie". I sindacati, da parte loro, studiano le prossime mosse e saranno il 23 al ministero delle Imprese e del made in Italy. Poi, come spiega Mariano Vendola (Filcams-Cgil), "verranno organizzate le assemblee in azienda il 24 e il 25 e, in base alle risultanze del tavolo, decideramo il da farsi". Di certo, confermano i sindacati, "le iniziative di lotta continuano", dice Roberto Brambilla, delle segreteria nazionale della Filcams-Cgil. "Dobbiamo lottare, sull’esempio della Perla", esorta Fabio Leo (Uiltucs Emilia-Romagna). "Siamo solo all’inizio. Non molliamo", è l’appello di Silvia Balestri (Fisascat-Cisl). Il centrosinistra, presente tutto ieri al presidio (Pd, M5s, Avs, civici con de Pascale e +Europa), sostiene la battaglia dei lavoratori: "Non siete soli".

Stefano Mazzetti, capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna, guarda ai prossimi mesi: "Rischiamo un autunno caldo. Oltre a Yoox, sono 28 i tavoli aperti nel nostro territorio con ben 2.500 lavoratori coinvolti. Dobbiamo vigilare".

