Yoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà

Non basta il presidio dei lavoratori sotto le torri della Regione Emilia-Romagna a Bologna. Non bastano né i tamburi, né le urla "vergogna", né le dure reazioni del governatore Michele de Pascale, delle istituzioni, della politica. Per la terza volta per il colosso dell’e-commerce Yoox è ancora fumata nera. L’azienda, come emerso ieri nel primo incontro in Regione, convocato dall’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, coi vertici di LuxExperience, sindacati, istituzioni e parti sociali, ha confermato la decisione di voler portare avanti il licenziamento di 211 dipendenti, 165 dei quali a Bologna. Dopo i primi due summit in Assolombarda, insomma, anche quello di ieri si è concluso negativamente, nonostante la strenua battaglia della Regione che ha tentato di mettere alle strette la proprietà tedesca e dà appuntamento per "un confronto" il 23 a Roma.

Al presidio organizzato dai sindacati, è arrivato tra le bandiere de Pascale per dare un messaggio forte e chiaro: "Non si può essere emiliano-romagnoli quando servono contributi pubblici e si ricevono quattro milioni di euro dalla Regione, vincolati al mantenimento dei salari occupazionali, non si può essere emiliano-romagnoli quando fa comodo e poi dimenticarsi di come funzionano le regole di questa terra. Bisogna essere emiliano-romagnoli nella buona e nella cattiva sorte", è il monito del presidente della Regione, deluso dall’incontro con i vertici di Yoox, che non hanno fatto retromarcia sui licenziamenti annunciati.

La richiesta è dall’inizio della vertenza sempre la stessa: "Faremo tutti la nostra parte perché questa procedura venga ritirata e perché si entri in una discussione, che sarà difficile, ma deve essere una discussione rispettosa e dignitosa dei diritti e di tutti e di tutte", scandisce de Pascale. E aggiunge: "In questa regione quando c’è una difficoltà si affronta insieme, non con atti unilaterali, scaricando il peso sulle famiglie". I sindacati, da parte loro, studiano le prossime mosse e saranno il 23 al ministero delle Imprese e del made in Italy. Poi, come spiega Mariano Vendola (Filcams-Cgil), "verranno organizzate le assemblee in azienda il 24 e il 25 e, in base alle risultanze del tavolo, decideramo il da farsi". Di certo, confermano i sindacati, "le iniziative di lotta continuano", dice Roberto Brambilla, delle segreteria nazionale della Filcams-Cgil. "Dobbiamo lottare, sull’esempio della Perla", esorta Fabio Leo (Uiltucs Emilia-Romagna). "Siamo solo all’inizio. Non molliamo", è l’appello di Silvia Balestri (Fisascat-Cisl). Il centrosinistra, presente tutto ieri al presidio (Pd, M5s, Avs, civici con de Pascale e +Europa), sostiene la battaglia dei lavoratori: "Non siete soli".

Stefano Mazzetti, capo di Gabinetto della Città metropolitana di Bologna, guarda ai prossimi mesi: "Rischiamo un autunno caldo. Oltre a Yoox, sono 28 i tavoli aperti nel nostro territorio con ben 2.500 lavoratori coinvolti. Dobbiamo vigilare".