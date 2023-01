Yoox: "Noi, servizio impeccabile Ora siamo pronti a fare ricorso"

Riguardo il caso della multa di cinque milioni e duecentocinquanta mila euro elevata dall’Antitrust a Yoox, l’azienda di e-commerce replica quanto segue: "Yoox Net-a-Porter prende atto della decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e intende presentare ricorso".

Infatti, continua l’azienda nota per le vendite on line, "negli ultimi vent’anni, Yoox Net-a-Porter ha rivoluzionato il retail di lusso online offrendo ai propri clienti uno stile eccezionale e un servizio impeccabile, seguendo sempre i più alti standard di pratiche commerciali. Yoox Net-a-Porter si impegna a servire i propri clienti con integrità e continuerà a rispettare tutte le autorità e le normative pertinenti per offrire il servizio eccezionale che i nostri clienti si aspettano". Dunque, il colosso con sede nel Bolognese promette battaglia sulla sanzione dell’Antitrust, che l’ha accusato di aver fatto sconti ’finti’ sui capi in promozione. Accusa respinta al mittente