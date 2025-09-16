Yoox, nuova fumata nera. Domani scatta lo sciopero

Lunedì nero nella vertenza Yoox-Net-a-Porter. Nell’incontro di ieri mattina tra sindacati e azienda sui 211 esuberi annunciati all’inizio del mese si è chiuso il piccolo spiraglio che si era aperto nel primo faccia a faccia della settimana scorsa. Il management, che aveva dato "disponibilità" a valutare soluzioni alternative ai licenziamenti, si è trincerato dietro al contenuto della lettera in cui LuxExperience confermava i tagli al personale (700 a livello globale, 211 in Italia, di cui 165 a Bologna e il resto a Milano): le premesse e le conclusioni di quel documento rimangono. In poche parole, secondo l’azienda la ristrutturazione e i licenziamenti sono necessari a rilancio.

La discussione ora si sposta ai tavolo istituzionali già convocate, domani in Regione e il 23 al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Novità alle quali i lavoratori della sede direzionale di Zola Predosa hanno risposto proclamando otto ore di sciopero già domani, per ritrovarsi in presidio sotto le finestre di viale Aldo Moro. Intanto, all’Interporto è partito il presidio dei magazzini (qui sono previsti gran parte dei licenziamenti su Bologna, circa 134) assieme ai lavoratori della logistica di Montblanc (uno dei marchi che ha lasciato Yoox). Nel polo logistico la mobilitazione prosegue con lo sciopero a scacchiera fino al 23 settembre, giorno del summit a Palazzo Piacentini.

Proprio per mantenere alta l’attenzione, sulla crisi, oggi, come era già accaduto per Marelli, La Perla e l’ex Saeco e Industria italiana autobus, alle 11.30 in SalaBorsa verrà esposto uno striscione di solidarietà nei confronti dei lavoratori di Yoox, presenti il sindaco Matteo Lepore, assieme Cgil, Cisl e Uil e i sindacati di categoria, i sindaci di Bentivoglio, Alice Vecchi, e Zola Predosa Davide Dall’Omo.

Un modo per ribadire la vicinanza delle istituzioni e del territorio a una vertenza che rischia di aprire una ferita profonda sul tessuto sociale, considerato l’alto numero di lavoratori coinvolti.