Yoox, striscione solidale: "Non si cancella la storia". Oggi il tavolo in Regione

"La città farà rumore", è la promessa del sindaco Matteo Lepore di fronte al "silenzio assordante" di Yoox-Net-a-Porter, società di e-commerce di abbigliamento di lusso che, due settimane fa, ha calato la scure dei licenziamenti su 165 nel Bolognese (211 in tutta Italia). "Non ci si comporta così a Bologna e in Emilia-Romagna", protesta il sindaco. Le parole del primo cittadino riecheggiano nella piazza coperta di Sala Borsa, mentre alle sue spalle campeggia lo striscione esposto dal Comune in solidarietà a chi è stato colpito dalla nuova vertenza. "La Yoox siamo noi. La storia non si cancella" c’è scritto sul manifesto che pende sopra le teste dei sindaci di Bentivoglio e Zola Predosa, Alice Vecchi e Davide Dall’Omo, su quelle dei sindacalisti di Filcams, Fisascat e Uiltucs e di una rappresentanza di lavoratori dell’azienda.

Dopo l’incontro tra sindacati e azienda di ieri l’altro, che ha visto la conferma da parte della LuxExperience dei tagli al personale, il sindaco alza gli scudi per difendere i lavoratori. "Stiamo parlando di donne e uomini che vivono a Bologna, di quel ceto medio che a questa città ha dato tanto e che, oggi, vede aumentare il costo della vita", dice. Segue una stoccata a Confindustria, alla quale Lepore chiede "di battere un colpo: non va bene che chi rappresenta questa azienda sia in Lombardia. Chi ha preso i soldi dall’Emilia-Romagna, deve fare le trattative in Emilia-Romagna".

Il riferimento di Lepore, che ricorda le vertenze La Perla e Saga Coffee, è al fatto che gli incontri tra sindacati e azienda sono avvenuti sempre nella sede di Assolombarda, dato che la sede legale del colosso della vendita online è in Lombardia e non in Emilia-Romagna.

"Chiodiamo che venga ritirata la procedura di licenziamento", dice Roberto Punginelli, che era responsabile di reparto di Yoox. "Per molti di noi sarà difficilissimo ricollocarsi nel mondo del lavoro, poi abbiamo dei colleghi giovani che hanno aperto dei mutui, comprato case. Dobbiamo continuare a lottare", si fa forza Punginelli. E la mobilitazione prosegue: oggi i lavoratori della sede di Zola Predosa scioperano per otto ore e si ritrovano in presidio sotto le finestre della Regione, dove oggi si apre il tavolo con azienda e sindacati. "La città si è stretta intorno alle lavoratrici e ai lavoratori di Yoox colpiti dai pesanti licenziamenti – commenta Enrico Di Stasi, segretario del Pd di Bologna –. L’azienda deve mettere in atto il ritiro dei licenziamenti e aprire un confronto".

All’Interporto continua il presidio dei magazzini (dove sono previsti gran parte dei licenziamenti a Bologna, circa 134) e qui lo sciopero a scacchiera andrà avanti fino al 23 settembre, giorno del summit al ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Claudia Balbi