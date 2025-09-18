Yoox, terza fumata nera. De Pascale al presidio:: "Licenziamenti da fermare"

Il muro di Bologna e dell’Emilia-Romagna non è bastato. E per la terza volta per il colosso dell’e-commerce Yoox è ancora fumata nera. L’azienda, come emerso ieri nel primo incontro in Regione, convocato dall’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, coi vertici di LuxExperience, sindacati, istituzioni e parti sociali, ha confermato la decisione di voler portare avanti il licenziamento di 211 dipendenti, 165 dei quali a Bologna. Dopo i primi due summit in Assolombarda, insomma, anche quello di ieri si è concluso negativamente, nonostante la strenua battaglia della Regione che con il governatore Michele de Pascale ha tentato di mettere alle strette la proprietà tedesca.

Al presidio organizzato davanti alle torri della Regione, presenti anche le lavoratrice de La Perla, tante urla di "vergogna" verso l’azienda e il rumore dei tamburi, è arrivato anche il presidente emiliano-romagnolo che ha mandato un messaggio forte e chiaro: "Non si può essere emiliano-romagnoli quando centinaia e centinaia di uomini e di donne di questa terra fanno la fortuna della tua azienda. Non si può essere emiliano-romagnoli quando servono contributi pubblici e si ricevono quattro milioni di euro dalla Regione, vincolati al mantenimento dei salari occupazionali, non si può essere emiliano-romagnoli quando fa comodo e poi dimenticarsi di come funzionano le regole di questa terra. Bisogna essere emiliano-romagnoli nella buona e nella cattiva sorte", è il monito del presidente della Regione, deluso dall’incontro con i vertici di Yoox, che non hanno fatto retromarcia sui licenziamenti annunciati.

"Tutti insieme, le Istituzioni, le organizzazioni sindacali, faremo la nostra parte perché questa procedura venga ritirata e perché si entri in una discussione, che sarà difficile, ma deve essere una discussione rispettosa e dignitosa dei diritti e di tutti e di tutte", scandisce de Pascale.

E aggiunge: "In questa regione quando c’è una difficoltà si affronta insieme, non si affronta con atti unilaterali, scaricando il peso sulle famiglie. Le discussioni non si fanno con uno dei due interlocutori con una pistola puntata alla tempia". Morale: "Non è accettabile che si faccia una discussione come propone l’azienda con le ore contate, con la scadenza delle procedure di licenziamento e con i lavoratori sotto ricatto", conclude.

Sulla stessa lunghezza d’onda i sindacati che ieri hanno organizzato il presidio, partecipando in massa, e saranno il 23 a Roma al Mimit. Poi, come spiega Mariano Vendola (Filcams-Cgil), "verranno organizzate le assemblee in azienda il 24 e il 25 e, in base alle risultanze del tavolo, decideramo le prossime mosse".

Ieri hanno scioperato i dipendenti Yoox di Zola Predosa, mentre fino al 23, in Interporto, i lavoratori incroceranno le braccia un’ora al giorno, mantenendo un presidio permanente. Di certo, confermano i sindacati, di fronte alla chiusura di un’azienda "che non considera alternative oltre ai licenziamenti abbiamo ribadito che così non può essere, ancor di più in una regione dove esistono dei patti che prevedono tutta una serie di passaggi preventivi", spiega Roberto Brambilla, delle segreteria nazionale della Filcams-Cgil. "Ci vedremo il 23 al ministero, ma le iniziative di lotta continuano", dice Brambilla ricordando anche come al summit di ieri siano stati avanzati dubbi sulla regolarità della procedura avviata da LuxExperience per i lavoratori di Yoox. "Non possiamo accettare questa situazione. Dobbiamo continuare a lottare, sull’esempio della Perla", esorta Fabio Leo (Uiltucs Emilia-Romagna). "L’incontro è stato complicato, ma siamo solo all’inizio. Non dobbiamo mollare", è l’appello di Silvia Balestri, della Fisascat-Cisl.

ros. carb.