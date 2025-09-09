Yoox, tutti fuori dai cancelli. Domani summit con l’azienda: "Ritirare subito gli esuberi"

Sciopero e assemblee per protestare contro i licenziamenti. È partita concretamente ieri mattina la reazione ai 221 esuberi annunciati a Yoox-Net-a-Porter dalla tedesca LuxExperience, di cui 165 nel Bolognese. Prima l’assemblea con lavoratori e sindacati nella sede di Zola Predosa, poi, all’Interoporto, dove si concentra gran parte degli esuberi annunciati dalla direzione aziendale (134 su 165), il presidio degli addetti, che hanno deciso di scioperare in entrambi i turni. Insomma, ieri nei magazzini Yoox-Net-a-Porter, praticamente, non si è lavorato. Anche il personale delle aziende in appalto, dove la preoccupazione cresce di ora in ora, è uscito dai capannoni. E una delegazione della Lamborghini ha portato la solidarietà dei colleghi. La prima richiesta è di ritirare la procedura di licenziamento, per levare dal tavolo, l’arma di ’ricatto’ contro istituzioni, sindacati e lavoratori.

"La partecipazione è stata altissima, vicina al 95 per cento – spiega Mariano Vendola (Filcams-Cgil) – mercoledì è stato convocato il primo tavolo di incontro con la proprietà e i sindacati nazionali nella sede di Assolombarda a Milano, ed è partita la richiesta di vertice ai ministeri del Made in Italy e delle imprese". Già convocate, inoltre, le altre assemblee con i lavoratori: venerdì (il 12) a Interporto e lunedì prossimo (il 15) a Zola. Lì, verranno decise le prossime mosse. La preoccupazione per il destino dei lavoratori è massima. "I lavoratori più a rischio sono impiegati nei magazzini dell’Interporto – spiega Silvia Balestri (Fisascat-Cisl) –. L’azienda non ha fatto nessuna apertura; nella lettera con cui ha aperto la procedura, non ravvisa possibilità di attivare ammortizzatori sociali, né prefigura ricollocazioni. È stata una comunicazione molto secca, choccante".

Sono intervenuti al presidio la sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi, il deputato del Pd, Andrea De Maria, il capogruppo in Comune di Coalizione Civica, Detjon Begaj, il segretario Cgil di Bologna, Michele Bulgarelli e Marino Mazzini, della segreteria Cisl di Bologna. Mentre il parlamentare Pd Virginio Merola assicura: "Daremo il nostro contributo, le chiavi sono l’unità, la solidarietà e la partecipazione alle lotte dei sindacati". Il Consiglio comunale di Bologna, infine, ha approvato un odg con cui si chiede il ritiro dei licenziamenti, e l’Anpi di Bologna ha espresso solidarietà ai lavoratori.