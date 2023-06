Yvonne Rainer, arte minimal La retrospettiva a MAMbo

di Claudio Cumani

Abito nero, movimenti energici, sguardo che sfugge all’occhio del pubblico: è una sorta di manifesto della ‘minimal dance’ (quella nata da Merce Cunningham e praticata poi da figure sacrali come Trisha Brown e Twyla Tharp) la performance che accoglie il visitatore all’ingresso della prima retrospettiva dedicata in Italia a Yvonne Rainer. Il video è del 1978 e documenta una coreografia del 1966, ‘Trio A’, che ha reso internazionalmente famosa questa danzatrice, creatrice, regista, teorica e poeta. MAMbo ospita fino al 10 settembre la mostra intitolata ‘Yvonne Rainer: Words, Dances, Films’ che vuole esplorare le relazioni fra produzione coreografica, filmica e teorica di questa artista, a partire dalla sua transizione dalla danza al cinema. "Da lei ho avuto totale carta bianca", dice la curatrice Caterina Molteni. Rainer, che oggi è una tranquilla signora di 88 anni di San Francisco, resta una figura fondamentale dell’avanguardia americana avendo posto sempre al centro del proprio lavoro la questione femminista, la difesa delle minoranze e l’idea radicale della politica. Danzatrice dal 1960 al 1973, ha scelto poi il linguaggio cinematografico con 7 lungometraggi: un passaggio non casuale visto che molti video ("film amatoriali", li chiama lei) avevano accompagnato negli anni ‘60 i suoi spettacoli perché in quelle performance parlato, foto, testi e immagini in movimento ricoprivano un ruolo centrale. La danza, comunque, non l’ha mai abbandonata, continuando a curare coreografie anche negli anni Duemila. Ha ragione il direttore di MAMbo Lorenzo Balbi a sostenere che questo progetto crea un filo rosso con la gloriosa storia della performance della nostra città, e fa bene la direttrice dei musei civici Eva Degl’Innocenti a sottolineare le collaborazioni internazionali che hanno reso possibile l’iniziativa: il MoMA di New York ha concesso in prestito i sette film restaurati diretti da Yvonne tra il ‘74 e il ‘96 mentre dal Getty Research Museum di Los Angeles sono arrivati i documenti che costituiscono la parte finale dell’esposizione. La mostra, dunque, si presenta quasi come un percorso a ritroso che, partendo dall’analisi dei film, riporta alla luce gli elementi formali della danza. La sorpresa, dopo l’opera-manifesto ‘Trio A’ posta all’ingresso, è di ritrovarsi in una Sala delle Ciminiere trasformata in un grande cinema, dove ogni giorno viene proposto uno dei sei film. Si può sempre vedere, invece, in una apposita sala ‘Live of Performers’, il primo film di Yvonne Rainer in cui il mondo della danza fa da sfondo a un melodrammatico triangolo amoroso. Nei corridoi sono proiettati in continuazione i cinque brevi filmati da lei realizzati fra il ‘66 e il ‘69 che costituiscono altrettante riflessioni sul corpo in movimento. Nella finale della mostra c’è il suo celebre ‘No Manifesto’ in cui scrive con fierezza che la sua danza non è intrattenimento, finzione o spettacolarità.