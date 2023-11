Zagni chiude bottega dopo 75 anni: "Questo negozio era la mia vita"

"Questo negozio era la mia vita, ma i supermercati e i siti online mi hanno rovinato e non aveva più senso tenere aperto. Bisogna sapere dire basta". Queste sono le parole della 75enne Paola Zagni che, a fine anno, esattamente il 31 dicembre, tirerà giù per sempre la serranda dopo settant’anni di attività. Zagni era stato aperto in via Nasica, tra Villanova e Castenaso, nel 1948, immediato Dopoguerra, dal papà di Paola, che oggi racconta la loro storia lunga una vita e il grande legame con il territorio.

"I primi tempi eravamo di fronte, dall’altro lato della strada, poi rilevammo il negozio dove siamo rimasti fino ad oggi. Quando mio padre aprì si vendevano piccoli televisori, radio e altri vecchi elettrodomestici casalinghi – racconta Paola –. Erano richiestissimi, del resto era appena finita la guerra, le case erano andate distrutte e tutti dovevano ricostruire pezzo dopo pezzo, elettrodomestico dopo elettrodomestico, la propria vita. E così il negozio iniziò a farsi un nome diventando un punto di riferimento per la zona, e non solo. Mia madre ha sempre dato una mano e quando ho avuto all’incirca venticinque anni sono subentrata anche io". Ed è un tono di voce emozionato quello di Paola quando parla dei tanti anni, una quarantina, passati a lavorare nel negozio di famiglia: "I primi anni davo un supporto, poi, da quando mio papà andò in pensione, lavoravo da sola e alle volte con mamma: anche lei, come me, adorava stare in bottega tra prodotti e clienti. Il tempo volava ed era tutto il nostro mondo. Negli anni ci siamo, poi, evoluti per stare al passo con i tempi e abbiamo iniziato a vendere oggetti per casalinghi, anche piccoli, e articoli da regalo". Paola Zagni, che è figlia unica, ha a sua volta una figlia grande che però si è fatta la sua vita. "Lei ha sempre voluto percorrere altre strade ed è giusto così – sottolinea la titolare –. Viene ad aiutarmi a volte, ma ha altre passioni e io mi sono trovata costretta a prendere una decisione dolorosa, ma sincera e giusta: i tempi stanno cambiando e nell’ultimo anno il calo dei clienti è stato enorme. Vanno tutti nei grandi supermercati o cercano oggetti online e noi, purtroppo, non avevamo più il ‘traffico’ di una volta - conclude Paola -. Il 31 dicembre tirerò giù la serranda un’ultima volta e darò gli spazi in affitto. Me ne vado sapendo, però, che per il paese siamo stati importanti come il paese lo è stato per noi e me lo ha dimostrato l’immenso affetto che tutti mi hanno riservato quando hanno saputo della chiusura".

Zoe Pederzini