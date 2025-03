Trovato in possesso di zaini rubati, denunciato per ricettazione

Furto di materiali da lavoro a Bologna

Bologna, 12 marzo 2025 - Aveva parcheggiato il proprio furgone in via Gobetti e lo aveva lasciato aperto. Così l'uomo ha fatto l'amara scoperta: alcuni zaini contenenti materiale da lavoro erano scomparsi. L'uomo, scoperto il furto, si è così rivolto a una pattuglia del reparto Navile della polizia locale,26nbsp;impegnata nella vicina via Fioravanti in un servizio di sicurezza stradale.

Indagine e scoperta dei colpevoli

Gli agenti hanno raccolta la testimonianza della vittima che ha spiegato nel dettaglio gli oggetti rubati dal furgone e gli operatori, non appena terminati i controlli in strada, hanno deciso di controllare le zone limitrofe al luogo in cui si era verificato il furto.

Recupero degli oggetti e arresto

Poco dopo gli agenti hanno individuato in un parco, vicino ai binari della ferrovia in via Greta Garbo, una persona che rovistava all’interno di alcuni zaini contenenti gli oggetti da lavoro rubati poco prima. L'uomo, sprovvisto di documenti, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama da tredici centimetri e ha dato agli agenti false generalità, come poi accertato in caserma.

Per questo motivo, l'uomo è stato denunciato per false generalità, per irregolarità sul territorio italiano e ricettazione. Gli oggetti ritrovati sono stati riconsegnati al legittimo proprietario.