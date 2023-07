Zaki libero, Bologna si prepara alla festa: “Sogno di andare al Dall’Ara”

Bologna, 21 luglio 2023 – Grande attesa in città per il ritorno a Bologna di Patrick Zaki, lo studente egiziano di Unibo, che mercoledì ha ricevuto la grazia dal presidente dell’Egitto Al-Sisi, dopo essere stato condannato a tre anni di carcere solamente qualche ora prima. Ora Zaki è un uomo libero, per lui inizia una nuova vita e si conclude un incubo giudiziario durato più di tre anni.

Patrick Zaki mostra la maglia del Bologna autografata

Bologna prepara la grande festa

Una volta uscito dal carcere, il primo pensiero di Zaki va a Bologna, quella che ha sempre considerato la sua città. E poi a quell’università che non l’ha mai lasciato solo e nella quale, poco tempo fa, ha conseguito la laurea, con sessione online. Zaki, come ha dichiarato lui stesso sui social, sta programmando di arrivare a Bologna da Milano nella giornata di sabato assieme alla fidanzata – con cui si sposerà a settembre – per trascorrere qualche giorno di vacanza. E Bologna gli sta organizzando una grande festa popolare in piazza Maggiore, come anticipato già mercoledì da Matteo Lepore, che l’altra sera ha illuminato di giallo il palazzo del Podestà in onore proprio di Zaki.

Zaki ha già chiesto il visto all'ambasciata italiana e si è detto "molto emozionato" di tornare nel capoluogo emiliano per la prima volta dopo 4 anni. "Sono felice che il calvario iniziato a febbraio 2020 sia finito", ha aggiunto. "Ringrazio il governo italiano, il Parlamento italiano, il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri che mi hanno sostenuto durante tutto il periodo di reclusione e il processo" pur non essendo "cittadino italiano", ha dichiarato ringraziando "di cuore" anche le organizzazioni della società civile, i partiti, le forze politiche e i personaggi pubblici che "hanno chiesto il rilascio e il perdono mio e di tutti i prigionieri di opinione".

Ma nella testa di Zaki non c’è solo la nostra città e l’università. C’è pure la sua squadra del cuore, il Bologna. “Ora sogno di vedere il Bologna giocare allo stadio Dall’Ara”, ha detto Zaki in una lettera che ha mandato al giornale La Repubblica.

Zuppi: “Non vedo l’ora di riabbracciarlo”

Felicissimo di come si è conclusa la vicenda di Zaki, il cardinale Matteo Zuppi ha così commentato: “Vale sempre la pena di lottare contro le ingiustizie. Sono appena rientrato in Italia e non ci siamo sentiti. Sicuramente lo incontrerò, come si incontrerebbero due amici che non si vedono da un po’ di tempo e che hanno un po’ di cose da raccontarsi. In realtà credo che la vera festa per Zaki sia proprio questa: tornare a un quotidiano dove sia possibile frequentare le proprie conoscenze e proseguire i propri studi senza nessun tipo di restrizione. Per chi si è ritrovato senza la libertà non c’è gioia migliore che fare tutto questo".