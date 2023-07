Zaki domani in città "Ora una vita normale" E Piazza Maggiore si prepara alla festa

di Rosalba Carbutti

Il primo pensiero va a Bologna. Alla sua città, alla sua professoressa, Rita Monticelli, che vuole abbracciare al più presto. E a quell’università che non l’ha mai lasciato solo. Soprattutto nei momenti più bui. Il ricercatore egiziano, neo laureato all’Unibo, Patrick Zaki, sorride, abbraccia la fidanzata, i parenti, gli amici. In poche ore la sua vita è cambiata. Prima la condanna, poche ore dopo la grazia. Per questo, quello che sembrava un miraggio, oggi è a a portata di cuore: ""Sto programmando di essere a Bologna sabato mattina (domani, ndr) arrivando a Milano: da Milano mi sposterò a Bologna". Del resto, ricorda, "l’ho detto subito che volevo tornare a Bologna. Ora il processo è finito – dice – e sento che ho il diritto di tornare a vedere i miei colleghi, di presentarmi per ritirare la laurea (conseguita lo scorso 5 luglio), di condurre una vita normale a Bologna, dopo diversi anni di assenza".

Il ricercatore, via Instagram, rivela che verrà sotto le Due Torri con la fidanzata per trascorrere qualche giorno di vacanza. Già fissata la data delle nozze: a settembre.

Aspettando che domani lo studente egiziano arrivi qui, Bologna sta lavorando per lui. Per organizzargli una grande festa popolare in piazza Maggiore, come anticipato già mercoledì da Matteo Lepore, che l’altra sera ha illuminato di giallo il palazzo del Podestà in onore di Zaki. Il sindaco conferma: "Ho ricevuto la foto di Patrick appena uscito dal commissariato di polizia, libero finalmente. Siamo contenti: appena ci metteremo in contatto con lui concorderemo quale tipo di festa vuole fare nella nostra città che di nuovo lo riabbraccerà dopo tanti mesi di battaglia per poterlo vedere libero". Di certo, continua il sindaco (che molto probabilmente vedrà lo studente prima della festa) "gli consegneremo la cittadinanza onoraria che il consiglio comunale ha già approvato due anni fa". Sull’evento ancora non si sa granché, ma già s’immagina una laurea da vivere ’live’ dopo la discussione fatta da remoto. Difficile immaginare che non ci siano i disegni del fumettista Gianluca Costantini che hanno reso il ricercatore egiziano un’icona, ma è ancora difficile capire la ’road map’.

Da quello che trapela, però, la ’macchina’ organizzativa è già partita, il Comune ci sta lavorando, e, comunque sia, "il palco in piazza Maggiore già c’è", ricordano da Palazzo d’Accursio, nelle ore in cui non era del tutto escluso un colpo di scena, con un arrivo lampo di Zaki. Ipotesi che via via, nel corso della giornata, è diventata più improbabile. La prof Monticelli che gli è sempre stata accanto, non vede l’ora di abbracciarlo: "L’ho sentito. È allegro e pieno di gioia".

Il prorettore Federico Condello non si sbilancia né su quando arriverà in città, né sulle modalità organizzative della festa: "Parleremo con lui, poi tempi e modi s’inventeranno. Anche spontaneamente. C’è una sola certezza: serve un posto molto grande che contenga tutti coloro che vogliono abbracciarlo. Piazza Maggiore andrà benissimo".

Ma se Bologna farà parte del presente di Zaki, non è escluso che farà parte anche del suo futuro. Il giorno della sua laurea all’Alma Mater di Bologna, infatti, Patrick aveva espresso l’auspicio di proseguire gli studi, magari intraprendendo il percorso di un Dottorato di ricerca. Ora, da uomo libero, quell’ipotesi resta sul tavolo. E, dice Condello, quell’ipotesi "se la dovrà giocare": sotto le Due Torri o altrove. Qualunque sarà la sua scelta, "siamo a disposizione per Patrick e per tutti i nostri studenti per riflettere insieme su percorsi di studio e di formazione. Se possiamo essere utili, ci siamo e ci saremo, è un nostro dovere verso di lui e verso tutti i nostri studenti". "Sappiamo che gli piace fare ricerca – conclude la prof Monticelli – se vorrà potrà fare domanda quando si apriranno i bandi o a Bologna o dove deciderà".