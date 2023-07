Zaki, dottore con lode "Lo studio mi ha salvato Grato a tutta la città, ho voglia di tornare"

di Mariateresa

"Nelson Mandela una volta ha detto che tutto sembra impossibile finché non si realizza. Questa frase si avvicina molto al mio caso". Una cerimonia in nome della libertà e dei diritti umani. Patrick Zaki è finalmente dottore in Letterature moderne e comparate post coloniali, curriculum del master Gemma. La votazione di 110 con lode arriva dopo i seicentosessantanove giorni di prigionia in Egitto, che non hanno mai fatto perdere al dottor Zaki le speranze di tornare in libertà e di iniziare a vivere nuovamente la sua vita. Un’atmosfera commossa e di festa avvolge il dipartimento di Lingue e letterature moderne di via Filippo Re, gremito di amici, colleghi del percorso di studio, professori e volti delle istituzioni locali e nazionali per la tanto attesa seduta di laurea, svolta in videocollegamento dall’Egitto. Lo studente aveva tanto sperato di poter essere qui, sotto le Due Torri, per festeggiare la conclusione di questo capitolo di vita, che si racchiude in una tesi di ricerca e di studio basato sul public engagement, i media e il giornalismo. Temi attuali, come l’impegno pubblico, che hanno accompagnato Patrick negli anni di prigionia e che l’hanno aiutato a non abbandonare mai la causa. Nell’Aula Magna, tutti, in un rispettoso silenzio che sa di felicità, sono in attesa, dopo la discussione privata della tesi, della proclamazione del rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari. Il fiato sospeso dei presenti esplode in un applauso lungo, composto e sentito, quando il rettore proclama dottore in laurea magistrale lo studente egiziano. La commozione è negli occhi di tutti, che non hanno mai abbandonato Zaki durante gli anni di prigionia e di lotta. Lacrime silenziose e sorrisi soddisfatti compaiono sui volti della coordinatrice del corso Rita Monticelli, anche relatrice di Zaki, e su quelli degli altri professori. Un viso, tra tutti, rapisce l’attenzione: la fidanzata di Zaki è tra le prime file, centrale, che guarda e segue, tra le lacrime, la seduta online.

La commozione è generale e trasmette il vero significato di questa giornata: la lotta alla libertà. Le bandiere gialle di Amnesty International si srotolano in aula, insistendo sulla vicenda giudiziaria del neodottore, portatore della lotta per i diritti umani. E proprio nel nome della libertà, Patrick Zaki prende parola dopo la proclamazione, incantando l’intera aula per un momento di ringraziamento e di riflessione in inglese, dal grande valore emotivo, ricco di riferimenti storici e culturali, come una citazione di Nelson Mandela.

"È un momento importante per me e per la città – afferma Zaki –. Lo abbiamo aspettato tutti tanto. Sono grato di essere uno studente dell’Università di Bologna e ringrazio le istituzioni e tutti coloro che mi sono stati vicino, spero presto di essere lì con voi". Parole di riconoscenza per la città dei Portici, perché "Bologna ha fatto tanto per me dal giorno zero, è una casa per me – prosegue il dottor Zaki –. La mia esperienza mi ha mostrato la fortuna che ho avuto nell’essere uno studente e di fare parte della comunità bolognese". "Sarò per sempre grato per tutto l’affetto e il supporto che ho ricevuto da tutta Italia – continua Patrick –. Ma completerò la mia felicità quando sarò lì". La prigionia, spiega Zaki, non l’ha mai abbattuto. "All’inizio, i primi giorni, vedevo tutto nero, ma ho sempre saputo che, prima o poi, sarebbe arrivata una soluzione, un risultato. Leggere e studiare sono stati la mia resistenza, mi hanno aiutato a resistere durante la prigionia".

E poi una cascata di ringraziamenti, in cima dei quali c’è sempre un solo e unico nome, quello della fidanzata Reny Iskander, da anni al fianco dello studente egiziano, anche durante il periodo di reclusione. "Sei sempre stata al mio fianco, non abbandonandomi mai", dice con un filo di voce e commosso Zaki.

Ma l’emozione non deriva solo dall’amore che lega i due fidanzati: a laurearsi, infatti, nello stesso giorno di Zaki, è anche la studentessa, che ha frequentato lo stesso percorso di studi di Zaki, condividendo con lui anche la vita accademica. Poco dopo l’interruzione del collegamento online, Reny Iskander, in presenza, è stata proclamata dottoressa, concludendo, come il fidanzato, la laurea magistrale curriculum Gemma. "Sei un’ispirazione per me – scrive Zaki sui social in una lunga dedica –. Non vedo l’ora di vederti realizzare i tuoi sogni". Non c’è spazio per i commenti, le lacrime rigano il viso della dottoressa, emozionata per il raggiungimento del doppio successo. La dimostrazione di un amore che supera ogni confine: insieme, i due dottori, nella gioia e nel dolore.