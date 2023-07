Zaki graziato dal presidente dell’Egitto Al-Sisi

Bologna, 19 luglio 2023 – La bella notizia arriva anche prima del previsto: l’Egitto grazia Patrick Zaki, che solo ieri è stato condannato a tre anni a causa di un articolo in cui aveva parlato della condizione della minoranza copta nel suo Paese.

Zaki ha ricevuto la grazia in Egitto

L’ormai ex studente dell’Università di Bologna – che si è recentemente laureato in collegamento –era stato prelevato direttamente dall’auto di tribunale dove è stata comminata la sentenza “non appellabile”, tra la disperazione della madre e della fidanzata del giovane. Nelle ore successive si sono moltiplicati gli appelli per la libertà del prigioniero politico. La pressione internazionale esercitata sul governo egiziano ha evidentemente portato ai suoi frutti: come già fatto trapelare ieri, il presidente Abdel Fattah al-Sissi ha concesso la grazia anche a Mohamed al-Baqer, l'avvocato di Alaa Abdel Fattah, il più noto prigioniero politico egiziano.

Il "Presidente Abdel Fattah al-Sisi (...) usa i suoi poteri costituzionali ed emette un decreto presidenziale che concede la grazia a un gruppo di persone contro le quali sono state pronunciate sentenze giudiziarie, tra cui Patrick Zaki e Mohamed El-Baqer, in risposta all'appello del Consiglio dei segretari del Dialogo Nazionale e delle forze politiche”, ha scritto su Facebook un componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, Mohamad Abdelaziz.

Lepore: “Speriamo di abbracciarlo presto”

"È una grande gioia per Bologna, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l'ultimo governo, che ha dialogato con l'Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui, una grande gioia per Bologna, lo voglio ripetere”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore.

Casini: “Ti aspettiamo”

Anche il sena«Finalmente libero di tornare a Bologna! Ti aspettiamo Patrick Zaki, nella città della tua laurea!». Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.

Bignami (Fd’I): "Provvidenziale intervento del governo”

“Grazie all'intervento del Governo si risolve una questione rimasta per anni irrisolta – dice Galeazzo Bignami (Fdi), viceministro alle infrastrutture e ai trasporti -. Ennesima smentita di chi accusava l'Italia del Governo Meloni di essere isolata e inascoltata. Siamo pronti a riabbracciare Zaki nella nostra Bologna".