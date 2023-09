Zaki, il matrimonio al Cairo Nozze con la moglie Reny Il fatidico ’sì’ con rito copto

Patrick Zaki e la compagna Reny Iskander sono convolati a nozze. La cerimonia si è svolta ieri al Cairo, nella chiesa copta di San Marco nel quartiere di Heliopolis. Il ricercatore egiziano dell’Alma Mater e cittadino onorario di Bologna, dopo la grazia ricevuta lo scorso 19 giugno dal presidente Al-Sisi, ha celebrato il matrimonio con la fidanzata Reny secondo il lungo rito copto-ortodosso connotato da canti liturgici. Oltre ai genitori della sposa e dello sposo (papà George e mamma Hala) e alla sorella di Patrick, Marise, in chiesa erano presenti fra gli altri la sua avvocatessa principale, Hoda Nasrallah, e diversi militanti per la difesa dei diritti umani in Egitto, tra cui Ahmed Douna, come Patrick graziato quest’estate dal presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi.

La sposa indossava un vaporoso abito bianco con velo e Patrick un completo nero con papillon e camicia bianca. Durante la funzione Patrick ha poi indossato una pesante tunica bianca con bordature e croce dorate e Reny un’abbinata mantellina. Tante le persone presenti in chiesa: oltre ad Ahmed Saad Douma, hanno assistito alle nozze anche altri noti attivisti per i diritti umani in Egitto tra cui Hossam Bahgat, fondatore dell’Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), l’ong per cui lavora Zaki.

Non solo, presente al matrimonio anche Lina Attalah, la direttrice di Mada Masr, il giornale on-line egiziano considerato la principale fonte di informazione indipendente rimasta in Egitto. Seduto accanto a Douma, c’era Ahmed Harara, il medico che perse entrambi gli occhi a causa di alcuni colpi sparati dalla polizia in due diverse manifestazioni del gennaio e novembre di quell’anno della prima rivoluzione egiziana, quella che spodestò l’autocrate Hosni Mubarak. Di Eipr c’era anche un suo ex direttore esecutivo, Gasser Abdel Razek. Dopo la cerimonia, si è tenuta una festa in forma strettamente privata. Ora il prossimo passo per i due neo sposi sarà il viaggio di nozze, che per il momento però rimane top secret. Poi Patrick farà di nuovo ritorno nella sua Bologna.