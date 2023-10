Bologna, la vita di Zaki in Salaborsa: "Avanti con le mie idee"

Bologna, 18 ottobre 2023 – “Sono stato due anni in prigione a causa delle mie opinioni. Nonostante questo non ho mai fatto un passo indietro, ho continuato a parlare della violazione dei diritti umani in Egitto. Le critiche che mi sono state rivolte negli ultimi giorni non mi faranno cambiare idea. Mi faranno reagire. Sono questi i momenti in cui capiamo se esista la libertà di espressione o meno".

Lo ha detto Patrick Zaki, applaudito in Salaborsa da una platea di giovanissimi, per la presentazione del suo libro: ‘Sogni e illusioni di libertà. La mia storia’ ( La nave di Teseo ). In prima fila c’era la vicesindaca Emily Clancy.

Sul palco, assieme a Zaki, Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma, Anna Maria Lorusso, curatrice del libro, Iustina Mocanu, responsabile di Amnesty International Emilia-Romagna, e la giornalista Ilaria Venturi, che moderava l’evento.

Dopo la notizia del bombardamento dell’ospedale a Gaza in cui hanno perso la vita circa cinquecento persone, Zaki ha detto di essersi chiesto se fosse il caso di mantenere l’appuntamento con la sua città, Bologna. "Ho deciso di rispettarlo – spiega –. E con maggiore convinzione, dopo aver appreso quello che era successo, perché ho sentito il bisogno di parlare di lotta e di prigionieri di coscienza. Dobbiamo pretendere vengano fermate le bombe e le violenze. E più che parlare di politica, parliamo di civili".

La sala applaude ancora. Zaki si è lasciato abbracciare dall’affetto: "Questa è la città della resistenza per antonomasia. Non sarei qui senza di voi, senza tutte le manifestazioni in queste piazze".

E dopo i ringraziamenti, guarda alle sedie, tutte occupate, della piazza coperta: "Io mi vedo come uno di voi, come un cittadino di questa fantastica città".

Nel libro Zaki racconta la sua storia. Racconta cosa è successo il giorno dell’arresto e cosa è avvenuto poi, nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con le carceri. Ha visto il primo barlume di speranza "quando ho sentito due poliziotti che dicevano: ‘Guarda, c’è il ragazzo italiano’. Allora ho capito che a Bologna stava accadendo qualcosa di grande grazie alle manifestazioni".