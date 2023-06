Zaki, tesi consegnata "L’Unibo lo aspetta Speriamo possa venire"

Patrick Zaki ha presentato la tesi all’Università per la sua laurea magistrale. Lo studente egiziano, è iscritto al Master Gemma, corso di studi di genere e delle donne. La tesi, come lui stesso racconta, si occupa del ruolo dei media e di come trattano i problemi delle minoranze. Zaki, che ha il divieto di lasciare il suo Paese, si appresta a chiedere al procuratore generale egiziano il permesso di poter venire a Bologna per discutere personalmente la tesi e partecipare alla cerimonia di laurea. Zaki ammette di "non avere molte speranze affinché la mia richiesta venga accolta, ma non voglio perderle completamente. E ogni volta che si presenterà l’occasione avanzerò la mia richiesta. Le istituzioni sanno che non voglio lasciare l’Egitto e sarò presente a tutti i processi che mi riguardano". La tesi, secondo quanto comunicato dall’amministrazione universitaria a Zaki, dovrebbe essere discussa nella sessione che va dal 4 al 6 luglio.

"Ho visto un ragazzo, ormai un uomo, che ha fatto la tesi con molta serietà, impegno, capacità critica. Passione e entusiasmo, pur nelle condizioni difficili in cui si trova. Saremmo felici se potesse essere a Bologna in presenza: sarebbe un gesto di grande umanità", afferma Rita Monticelli (foto), relatrice della tesi, assieme a Maria Pia Casalena e Adelina Sancez Espinosa dell’Università di Granada.

"Speriamo che di fronte a una scadenza così importante per la vita accademica di Patrick, le autorità egiziane possano per una volta manifestare umanità e concedergli un esonero dal divieto di viaggio che possa consentirgli di discutere in presenza la sua tesi", lo sottolinea Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando la richiesta che lo studente si appresta a inoltrare per poter raggiungere Bologna.

Il rettore di Unibo, Giovanni Molari dichiara: "Come ho detto molte volte, siamo impazienti di riavere Patrick fra noi: quando avrà il permesso di tornare sarà una gioia non solo per l’Alma Mater, ma per tutto il Paese".

m.ras.