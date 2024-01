Zamboni (Europa Verde): "Lepore ora fa dietrofront. Ricucire ok, ma noi coerenti"

"Matteo Lepore dice che non ha cacciato dalla maggioranza i Verdi e che le porte sono aperte? Prendiamo atto. In realtà l’avviso di sfratto c’è stato. Forse il sindaco ha deciso di fare un passo indietro...".

Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Regione, dopo lo strappo in maggioranza a Palazzo d’Accursio a seguito della vicenda del consigliere Davide Celli, non chiude a una ricucitura. Ma ’chiama’ il sindaco: "Ci sia lui e non la vice Emily Clancy all’incontro con il leader dei Verdi Angelo Bonelli e Celli, assieme anche ai co-portavoci regionali e di Bologna. Noi l’accordo l’abbiamo stretto con Lepore, non con Clancy...".

Celli quando parla di censura in merito al film filorusso ’Il Testimone’ nella sala di quartiere Villa Paradiso ha ragione?

"Il film io non lo andrei a vedere perché preferisco andare al cinema per Wim Wenders. Però chi ha questa curiosità faccia come vuole. Si tratta comunque di un film, non di un documentario. E lo stesso Celli, tacciato dal sindaco di essere pro-Putin, ha parlato di film di ’propaganda russa’".

Si può ricomporre lo strappo?

"Tocca a Lepore riprendere in mano le cose. In questi mesi c’è stato un certo disagio da parte di Celli. Non a caso aveva lasciato la delega al benessere degli animali, a cui teneva molto, con le stesse motivazioni della consigliera Pd Cristina Ceretti: mancanza di risorse e di sostegno politico per i suoi progetti. E oggi, se anche si riprendesse il dialogo, resta chiaro che Celli, con Europa Verde, resta contrario ai nuovi progetti urbanistici del Comune".

Il sindaco dice che lei non ha problemi in Regione pur avendo votato la Cispadana molto più impattante degli alberi delle Besta...

"Primo, vorrei chiarire che in Regione sono stata coerente e ho votato contro il piano dei trasporti integrato regionale che conteneva la Cispadana, il Passante e la Bretella Sassuolo Campogalliano. Quello che dice Lepore non rappresenta chi sono, quello che ho fatto e quello che pensano i Verdi, contrari a tutte queste opere. Con un solo voto non potevo rovesciare la maggioranza, ma ho fatto interrogazioni e ho messo il massimo impegno per ottenere risultati che spaziano dal Servizio ferroviario metropolitano al bike to work, all’assemblea dei cittadini sul clima".

Bonaccini come l’ha presa?

"Non è stata una passeggiata votare contro, essendo forza di maggioranza. Ma Bonaccini non mi ha messa alla porta come ha fatto Lepore con Celli...".

Celli, però, non ha votato il bilancio...

"Da quanto mi risulta si è giustificato perché era in malattia".

Lepore e Begaj accusano Celli di limitarsi alle foto incatenato agli alberi delle Besta...

"Il tema sulle Besta è grosso. Ed è terrificante radere al suolo degli alberi in una zona iper cementificata. Lepore avrebbe dovuto ascoltare i cittadini".