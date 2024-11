Zampa e De Maria al ministro: "Più attenzione al centro Inail"

Il caso del Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, costruito su strutture preesistenti "e vicine all’alveo del fiume Idice soggette a frequenti allagamenti per l’assenza di opere efficaci di difesa idrogeologica" è al centro di un’interrogazione al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, da parte dei parlamentari Pd Andrea De Maria e Sandra Zampa, che chiedono l’attenzione del governo. Quel servizio, spiegano, "rappresenta un centro di eccellenza a livello nazionale ed è la struttura di riferimento in termini di assistenza e riabilitazione non solo per gli infortunati sul lavoro, ma anche per lo sport paralimpico".

Non solo, ma "il punto di forza del Centro è da sempre quello di riuscire a tenere insieme ricerca, prototipizzazione e produzione, ma anche assistenza medica e riabilitazione". Quel sito, che negli ultimi anni era stato oggetto di un profondo progetto di ristrutturazione, sorge però in una zona soggetta ad alluvioni, tant’è che è stato colpito dagli ultimi tre eventi alluvionali del maggio 2023 e del settembre e ottobre 2024. In particolare l’evento del 2023 e l’ultimo in ottobre "hanno fortemente compromesso la sua funzionalità con danni per diverse decine di milioni di euro a strutture, impianti e macchinari".

Nel tavolo di salvaguardia metropolitano, aggiungono i parlamentari, "si è chiesto nuovamente di porre in essere azioni per l’immediata messa in sicurezza del Centro Protesi Inail di Vigorso e in caso di delocalizzazione, di studiare insieme agli enti territoriali la collocazione in via prioritaria su Budrio, dove è nata questa importante esperienza. Viene richiesto anche un focus sul tema del personale e sul piano industriale".