Zangheri, il convegno a Bologna a 100 anni dalla nascita. “Intellettuale e pioniere”

Bologna, 22 maggio 2025 - Renato Zangheri, figura di riferimento nella politica e nella cultura italiana del Novecento e sindaco di Bologna dal 1970 al 1983, è al centro del convegno nazionale ‘Guardare il futuro. Un uomo, una città, l’Italia, l’Europa’, promosso dal Centro studi e ricerche Renato Zangheri e dalla Fondazione Duemila. In occasione del centenario della sua nascita, fino a venerdì 23 maggio si susseguiranno eventi e incontri con studiosi e professori nella Sala dello Stabat Mater presso la Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio. In mattinata, ad introdurre l’evento, l'assessore alla scuola del Comune di Bologna Daniele Ara. Per il programma completo degli eventi è possibile consultare il sito.

Dal pensiero di Zangheri alla storia di Bologna

Il convegno, che si concluderà alle 18 di venerdì 23 maggio, non si limiterà a ripercorrere la biografia di Renato Zangheri, ma approfondirà anche il suo pensiero e i suoi ideali, che ha perseguito con coerenza per tutta la vita. Nato a Rimini nel 1925, Zangheri si trasferì a Bologna, dove studiò e poi insegnò filosofia e storia contemporanea. Membro del Partito Comunista Italiano, fu sindaco di Bologna dal 1970 al 1983, in un periodo segnato da profonde trasformazioni sociali e culturali, ma anche dagli anni di piombo e dalla tragedia della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Dopo la fine del suo mandato da sindaco, fu deputato dal 1983 al 1992. Continuò poi la sua attività di intellettuale, studioso e scrittore fino alla morte, avvenuta nel 2015.

Daniele Ara: “Figure come Zangheri ci aiutano a capire meglio la nostra città”

A introdurre il convegno è stato Daniele Ara, assessore alla scuola del Comune di Bologna: “Essere all’altezza di figure come Renato Zangheri non è semplice, ma è molto stimolante. Dobbiamo usare storie come la sua per comprendere meglio la nostra città e il nostro Paese. Serve il coraggio di approfondire e di portare avanti le proprie idee. È importante trasmettere quanto possa essere entusiasmante essere protagonisti di un momento storico”. A concludere l’apertura degli incontri è intervenuto, in collegamento dal Giappone, anche Renato Maria Zangheri, figlio dello storico sindaco.

Walter Tega: “Zangheri, un politico eminente e un amministratore lungimirante”

“Renato Zangheri è stato un intellettuale di grande qualità, che ha condotto ricerche pionieristiche sul mondo contadino e sul paesaggio agrario in Italia”, afferma Walter Tega, presidente del Centro studi e ricerche Renato Zangheri e aggiunge: “Fu un politico eminente, amministratore lungimirante della città di Bologna e professore apprezzato, capace di formare generazioni di studenti al pensiero economico e sociale”.