Zanne d’elefante e coralli. Il bilancio dei Forestali:: "Denunciate 650 persone"

Zanne d’avorio di elefante, pelle di coccodrillo e scarpe elaborate con pellame di animali in via di estinzione. Ancora, la testa di un alligatore, una tartaruga e diversi coralli. Tutta "merce che non può essere acquistata, importata o venduta" e che fa parte dei beni sequestrati dai carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna e dai militari Cites (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, che ha un distaccamento all’aeroporto Marconi) nel corso del 2024.

Un anno di attività intense, in cui sono stati svolti quasi 60mila controlli per la difesa del patrimonio agro-forestale, la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi. Complessivamente sono stati accertati 755 illeciti penali, denunciate 665 persone e sono stati contestati 2.830 illeciti amministrativi, per un valore di quasi tre milioni di euro.

L’operato del nucleo dei militari dell’Arma ha ampio raggio, con focus sulla "tutela del territorio, della fauna selvatica, dei rifiuti e del benessere animale – afferma il comandante regionale Gaetano Palescandolo –. Per quanto riguarda quest’ultimo, ci occupiamo di attività di controllo sulla caccia e sulla tutela degli animali domestici, dal traffico di cuccioli clandestinamente importati alla scarsa tenuta degli animali".

Attenzione alta anche per il bracconaggio ittico, "registrato anche in Emilia-Romagna, con reti e gommoni abusivi", continua il comandante.

Nell’ambito della tutela del territorio, sono stati svolti 29.796 controlli e nel complesso c’è stata "una contrazione degli eventi di incendi boschivi e dei reati segnalati". Importante il lavoro condotto nel periodo alluvionale: "Da due anni c’è una convenzione con il generale Figliuolo e il generale Rispoli per fornire dati alla struttura commissariale per la ricostruzione del territorio – conclude Palescandolo –. Parte dei nostri uomini si è dedicata a questo: ora è ripartita una nuova struttura, con cui siamo in collaborazione per l’attività di protezione civile del 2025".

Questa è stata l’occasione per presentare il calendario Cites 2025, dedicato al Sudamerica.

Mariateresa Mastromarino