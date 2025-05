Zanotti-De Vigri e l’amianto: i sindacati scrivono a Lepore

Dopo i genitori, le Rsu dell’Istituto comprensivo 2, quello del plesso Zanotti-De Vigri, scrivono al sindaco Matteo Lepore all’indomani del ritrovamento di un pannello di amianto in un controsoffitto. Nella lettera, le rappresentanze sindacali unitarie mettono in fila tutto ciò che, loro dire, non va nella gestione amianto nel plesso. Chiedono chiarezza, assunzione di responsabilità e modifica delle norme che regolano lo smaltimento dell’amianto negli edifici pubblici. Incontro in Provveditorato sugli organici. Calano i bimbi: ce ne sono 1.756 in meno di cui 27 alla materna, 964 all’elementare, 166 alla media e 599 alle superiori. Ne consegue il taglio dell’organico di 53 docenti, soprattutto sull’elementare (-43). Aumentano gli studenti con disabilità certificate (+260) a cui corrisponde un incremento di soli 8 posti di sostegno. Dato il calo degli alunni, inevitabile l’incremento dei docenti soprannumerari: 32 su infanzia, 42 sulla primaria, 36 sulla secondaria di primo grado e 58 sul secondo grado. Per il segretario provinciale Cisl Scuola, Claudio Guido Longo, "è necessario monitorare la situazione per tutelare la qualità dell’offerta formativa. Questo sarebbe il momento giusto per ridurre il numero degli alunni per classe, ridurre il rapporto alunni-docenti, e rafforzare le dotazioni organiche". Per il segretario provinciale Flc Cgil, Gabriele Caforio, "da tempo denunciamo che continueremo ad avere classi sempre troppo numerose dove probabilmente insisteranno più alunni con necessità di sostegno. Questa è l’ennesima occasione persa per avere classi con un rapporto alunni/docente adeguato visto il calo delle iscrizioni. Si taglia sul perimetro pubblico del paese, facendo cassa sui diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione e togliendo risorse alla conoscenza e al futuro di tutte e tutti".

f. g. s.