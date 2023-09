Zap&Ida, coppia di risate. "Un film sui nostri gialli"

Bologna, 28 settembre 2023 – Si autodefiniscono "associazione a delinquere di stampo umoristico". Zap&Ida sono, da oltre quarant’anni, una delle coppie più inossidabili della risata, scritta o a fumetti. Sul finire degli anni Novanta, in tanti ci siamo divertiti a scorrere il loro Zapparelli, il ‘vaccabolario’ umoristico ispirato per assonanza allo Zingarelli: cambiando solo poche lettere di una parola, Zap&Ida la trasformano in termini e personaggi inventati e irriverenti. Sono i protagonisti della puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione locale che racconta fatti, personaggi e curiosità della città delle Due Torri. L’audio si può ascoltare sul nostro sito (basta inquadrare il QR Code in prima pagina) oppure sulle principali piattaforme: Spotify, Apple o Google Podcasts.

IL PODCAST

Vincenzo Zapparoli e Ida Cassetta (questi i nomi all’anagrafe) raccontano così il loro sodalizio, nato ’in contemporanea’ nella vita e sul palco: "Spesso ci svegliamo ridendo e andiamo a nanna ridendo - spiegano i due -, diciamo che ci sappiamo ancora divertire". Dalla satira (con bordate a entrambi gli schieramenti, destra e sinistra), alla battuta fulminante, la coppia negli ultimi tempi Zap&Ida si sono concentrati sulla scrittura, pubblicando romanzi gialli che vedono come protagonista il commissario Amareno Fabbri della Questura di Bologna. L’ultima fatica del duo è ’Morto a sua insaputa’ (Giraldi Editore) sesta avventura del poliziotto che vede, tra i protagonisti anche il giornalista di nera del Carlino Marello Guidi, alias di ‘Marco Guidi’.

"Stavolta il nostro commissario va a sbattere con la sua scassatissima Uno Bianca contro un camion e muore sul colpo – spiega Zap -. Talmente sul colpo che non si rende conto di essere passato a migior vita e continua a svolgere con successo la sua attività".

Come nei migliori romanzi, il colpo di scena è dietro l’angolo: Zap&Ida svelano a ’il Resto di Bologna’ di essere stati contattati da una casa di produzione cinematografica che lavora con le piattaforme in streaming. "Hanno chiesto informazioni sulla possibilità di realizzare un film o addirittura una serie di episodi con Amareno Fabbri protagonista - spiegano Zap&Ida -. Non vediamo l’ora di lavorarci".