Zappa, pietre e pali di castagno "Così si salvano i nostri sentieri"

di Nicola Maria Servillo

Nuovi interventi sui sentieri dell’Appennino, contro l’abbandono e per la valorizzazione dei paesaggi e del turismo sostenibile. Negli ultimi anni la crisi ha evidenziato la fragilità del territorio emiliano romagnolo soprattutto nelle aree montuose più vulnerabili a frane e forestazione incontrollata. Ieri il Gal e il consorzio della bonifica Renana hanno convocato una conferenza per parlare dei molteplici interventi volti a migliorare e curare i percorsi che collegano le numerose località e mete turistiche della montagna.

Le rotte che hanno goduto di miglioramenti strutturali e decorativi sono la celeberrima Via degli Dei, che collega Bologna a Firenze, nel tratto che attraversa i Prati di Mugnano, l’Alta Via dei Parchi a sud di Porretta Terme, l’anello di Soprasasso che parte da Riola e segue la Linea Gotica per un tratto, la Flaminia Minor che collega Ozzano dell’Emilia ad Arezzo e la Piccola Cassia ad Oliveto, una frazione di Valsamoggia. I lavori consistono in interventi per la stabilizzazione e prefissazione dei sentieri utilizzando palizzate di castagno, sono stati inoltri creati punti panoramici e aree di sosta con tanto di segnaletica con spiegazioni per informare e o mettere in sicurezza i passanti. Per evitare danni dalla pioggia sono stati creati più fossetti laterali per il passaggio dell’acqua e molte pareti sono state scarpate per ridurre ai minimi i rischi di frana.

"Il turismo lento e di prossimità – spiega Tiberio Rabboni, presidente del Gal – rappresenta il futuro per una fruizione sostenibile dell’Appennino. Basti pensare che la sola Via degli Dei tra Bologna e Firenze è stata percorsa nel 2022 da oltre 20mila persone. Questa modalità di turismo permette di mantenere vivi i territori collinari e montani, caratterizzati da grande biodiversità, prodotti agroalimentari d’eccellenza ed eccellenze culturali ed architettoniche diffuse".

La presidente del Consorzio Bonifica Renana, Valentina Borghi, racconta la storia degli interventi fatti dal suo gruppo: "Nell’ultimo decennio, abbiamo concluso 586 cantieri tra sistemazioni di versanti fragili e viabilità locale, sistemazioni idrauliche nei torrenti regionali e opere per la fruizione dell’ambiente, con un investimento di 35,5 milioni di euro. Ogni anno, circa 3,5 milioni di euro sono reinvestiti per la cura di questo fragile ambito territoriale. Ovviamente non basta". Alla conferenza era anche presente la documentarista e geografa Martina Mari, autrice di diversi video che promuovono le bellezze del territorio che le associazioni si impegnano a conservare sul suo canale Youtube Ercole Tv.