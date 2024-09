Zavalloni: "Il mio Pierrot Lunaire"

La nostalgia e gli amori impossibili di Pierrot per la Luna e per Colombina, che però non lo ricambierà per le rime di Albert Giraud, rivivono nella prima assoluta in lingua italiana del Pierrot Lunaire di Schönberg, autentico colpo d’ala della rassegna Exitime 2024. Il capolavoro del compositore austriaco– di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita –, infatti, domani alle 20.30 inonda di luce l’Ex Chiesa di San Mattia (via Sant’Isaia 14) per la voce di Cristina Zavalloni, che interpreta e concerta, con l’accompagnamento di FontanaMix ensemble, la nuova versione ritmica in italiano dell’opera curata dal Maestro Marcello Panni, che alle 18 per Spazio Inverso incontra il pubblico. Programma battezzato La Voce della Luna, con dentro le musiche dei contemporanei George Crumb e Olga Neuwirth.

Cristina, com’è nata l’idea di riattualizzare il celebre melologo di Schönberg?

"Pierrot Lunaire è uno dei pezzi che frequento da più tempo, il primissimo brano di repertorio classico quando studiavo al Conservatorio composizione e canto lirico. Un caposaldo per la vocalità molto particolare, ‘sprächgesang’, ovvero il canto parlato inventato da Schönberg. Un modo di usare la voce che reagiva al divismo ipertrofico dei tempi".

Un punto di svolta piuttosto coraggioso, quindi?

"Sì, perché bilanciava il peso enorme che aveva il cantante sulla materia musicale. Era anche l’epoca del cabaret. Schönberg ci andava, c’erano le attrici e una tecnica di canto diversa da quella classica. Ne era affascinato".

Genere che rientra nelle sue corde?

"Lo pratico da sempre col progetto Cabaret Berlin assieme ad Andrea Rebaudengo al pianofortre e Gabriele Mirabassi al clarinetto. Fiorì tra le due guerre in un momento di humus fertile in cui musica colta e popolare s’incontrarono".

Le cronache teatrali tramandano che Pierrot Lunaire non sia mai stato di semplicissimo ascolto.

"Soprattutto perché in tedesco, 21 piccoli brani spalmati sul ritmo della parola simbiotica. Ma l’intenzione di Schönberg era appunto quella di parlare al pubblico. Come avvenne con la traduzione in America e in Francia nelle rispettive lingue".

Riavvolgiamo il nastro: in italiano non si esegue mai.

"Infatti, per anni l’ho portato in mezzo mondo in tedesco. Per questo quando Panni me lo propose ne fui entusiasta, senza esserne convinta fino in fondo. Poi me l’ha richiesto Francesco La Licata, direttore artistico dell’ensemble: per me i tempi erano maturi. Non ho fatto altro che aggiungervi piccole limature per le mie corde". Con lei che canta e…concerta. "In una forma semiscenica, come se fosse una piccola pièce di teatro musicale che Panni ha restituito all‘epoca in cui sorse, nel ‘21, con un italiano che ha dei passaggi alla Gozzano. A cento anni della prima esecuzione in Italia che avvenne a Firenze".

Potrebbe essere scambiato per un ossequio al Governo identitario?

"Assolutamente no (ride, ndr)! È una ‘prima’ a cui lavoro da mesi che vuole avvicinare il pubblico a un repertorio un po’ criptico".

Sta levigando altre perle?

"La settimana prossima volo a Cuba per una masterclass all’università dell’Avana. E a fine novembre porterò il Pierrot ‘italiano’ in una mini-tournée con l’Orchestra Toscanini".