Zecchino d’Oro, vince la canzone interpretata da Anna Sole

’Diventare un albero’, cantata da Anna Sole, 9 anni, ravennate, è la canzone vincitrice della 67esima edizione dello Zecchino d’Oro, andata in onda ieri pomeriggio in diretta su Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, che ne è anche direttore artistico. Una ’boccata d’aria’ per Conti che si prepara ora all’impegno, molto divero diverso, di Sanremo. La musica della canzone vincitrice è firmata da Roberta Pecoriello, Stefano Francioni e Nicola Marotta, mentre il testo è firmato anche da Luca Argentero. Al secondo posto si è piazzata ’Per un pezzetto di terra’ cantata da Bearice, 6 anni di San Giovanni Teatino, e al terzo ’Nonna Rock’, interpretata da Martina, 10 anni, di Trapani. Premio speciale di Radio Kids per la ’canzone più radiofonica’ a ’Un rospo nel bosco’ scritta dal nostro Andrea Mingardi e da Sandro Comini, cantata da Andrea, 8 anni di Decimomannu. Un’edizione che ha visto il ritorno di Topo Gigio (anche in veste di giurato, seppure un po’ particolare) e che soprattutto ha portato a casa oltre 120mila pasti per l’Operazione Pane che i frati dell’Antoniano mettono in tavola tutti i giorni nelle mense sparse per tutta Italia.