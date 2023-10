Zed, torna il festival di videodanza. Performance, film e incontri

Torna oggi, con il via alla quinta edizione, Zed, e dunque il Festival internazionale di videodanza che fino al 17 ottobre anima, in modo diffuso, diverse sedi cittadine portando l’attenzione su una disciplina ibrida che mette in relazione il linguaggio cinematografico con la forza espressiva della danza. Il secondo atto della rassegna diretta da Mario Coccetti e organizzata dalla Compagnia Quartet, infatti, si snoda fra il DamsLab in piazzetta Pasolini, il MAMbo e Cubo ed è articolato in incontri tematici, formazione e workshop. Proprio di questo filone fa parte quello che oggi vedrà come protagonista la danzatrice e coreografa Margherita Bergamo Meneghini: Narrazioni attraverso il corpo in realtà virtuale diventerà poi domani alle 17.30 una performance in realtà mista. Sempre Meneghini sabato (alle 18 e alle 21), torna con la compagnia francese Voix e Eve 3.0. Fra gli appuntamenti, da segnare anche, martedì 17 al DamsLab (16-18.30) la tavola rotonda con Elena Cervellati e Silvia Garzarella dal titolo Contaminazioni digitali: il corpo danzante fra presenza e realtà estesa con artisti e organizzatori. Chiude la rassegna la sezione Proiezioni (sempre martedì 17 alle 21, al Cubo) con Gran Selezione Zed 2023 e una panoramica dei migliori film premiati e selezionati dai principali festival italiani ed europei. Il programma completo su www.zedfestival.org