Zelensky incontra Zuppi a Roma: “Grati per l’aiuto col rimpatrio dei bimbi ucraini”

Bologna, 27 aprile 2025 – Dopo i funerali di Papa Francesco, tra i diversi leader e personalità che ieri a Roma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato, come la premier Giorgia Meloni o la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ci sono stati anche il presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, e il Cardinale Parolin.

Zuppi era stato inviato per la pace in Russia dallo stesso Bergoglio e tra i temi discussi con il presidente ucraino c’è stato quello dei bambini ucraini deportati illegalmente.

“È stato molto importante essere in Italia e unirci al mondo intero. Siamo grati per l'assistenza del Vaticano all'Ucraina nel facilitare il ritorno dei bambini ucraini deportati illegalmente e sfollati dalla Russia e per il rilascio dei prigionieri. Questo è stato uno dei temi chiave discussi durante il nostro incontro con il Cardinale Matteo Zuppi”, ha scritto Zelensky su X. “La cosa più importante per il nostro Stato è riportare a casa tutti i nostri connazionali, riportare più vite a casa, ai loro cari e alle loro famiglie – ha poi aggiunto Zelensky –. Ci sono molti bambini trattenuti contro la loro volontà in Russia. Vogliamo riportarli a casa, ed è per questo che ci rivolgiamo ancora una volta al Vaticano per chiedere questo aiuto”.

Zuppi a Roma ieri ha anche concelebrato la liturgia in piazza San Pietro. Sono state circa 4mila le persone che dall’Emilia-Romagna hanno deciso di essere presenti al funerale del Papa, per rendere l’ultimo saluto e seguire il sorriso di don Matteo: c’è chi lo chiama il ‘popolo di Zuppi’.

In seguito Zelensky ha anche incontrato anche il Cardinale Parolin. "Ho incontrato il Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin. La nostra conversazione si è concentrata in particolare sul cammino verso una pace giusta e duratura, nonché sugli sforzi di Ucraina, Stati Uniti ed Europa per stabilire un cessate il fuoco pieno e incondizionato. Sono grato per il sostegno al diritto dell'Ucraina all'autodifesa e al principio secondo cui le condizioni di pace non possono essere imposte al Paese vittima" ha scritto sempre su X il presidente ucraino. "Facciamo affidamento sulla Santa Sede affinché continui ad assisterci nell'unificare gli sforzi internazionali per raggiungere la pace, per il rimpatrio dei bambini ucraini deportati dalla Russia e per la liberazione dei prigionieri".