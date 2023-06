Zen Circus al Dlf e la dance di DJ440

Dalla dance al neo tropicalismo, dal rock all’hip hop, Bologna ospita tra oggi e domani un piccolo catalogo sonoro che offre alla città gruppi noti e dj all’avanguardia. Si inizia sotto la Tettoia Nervi, dove va in scena il festival Suoni Di Mondi, curato dall’Estragon con una originale selezione di artisti della cosiddetta world music, frammenti di musiche che arrivano da luoghi lontani del pianeta, raccontando in maniera moderna grandi tradizioni culturali. È il caso del dj brasiliano DJ440, che porterà questa sera in Piazza Lucio Dalla una miscela irresistibile di radici tribali, citazioni dalla foresta amazzonica rilette attraverso la fisicità del funk. Una star nella sua terra, Juniani Marzani, questo il vero nome, ha fatto ballare oltre 300mila persone al Carnevale di Recife, con un incastro di ritmi che viene definito ‘funk carioca’. Sul fronte delle chitarre elettriche, invece, l’appuntamento è all’Arena Puccini nell’area del DLF (Via Serlio, 252 ) con i Zen Circus, gruppo tra i più amati del nuovo rock italiano, che hanno raggiunto una grande popolarità non solo tra il pubblico giovanile, dopo la partecipazione a Sanremo 2019. Queste date estive saranno l’occasione per eseguire i brani del loro ultimo album, Cari fottutissimi amici, che contiene una lunga serie di collaborazioni con artisti come Luca Carboni, Brunori Sas e Claudio Santamaria, oltre ai successi di vent’anni di carriera. Guidati dal cantante Andrea Appino, Zen Circus si esprimono in particolare proprio dal vivo, con le tante ballate che combinano l’energia distorta del punk con l’utilizzo della melodia, in omaggio alla canzone italiana.

Ritorno al ballo domani al Mercato Sonato (ingresso gratuito), dove la fine della stagione, in attesa di trasferire la programmazione in uno spazio all’aperto, verrà festeggiata con le selezioni di DJ Gruff, una delle figure più rappresentative del rap italiano. Il dj è legato a Bologna, città dove ha esordito con i Sangue Misto di Neffa e Deda. Da allora ha collaborato, con i suoi virtuosismi al giradischi, che utilizza come strumento musicale, con jazzisti come Gianluca Petrella e cantanti come Petra Magoni.

Pierfrancesco Pacoda