Zerbini: "Una mia poesia per Marina Rei"

Chi ancora pensa che la poesia sia qualcosa di elitario, difficile, distante dalla quotidianità ha una nuova occasione di ricredersi. E l’occasione la offre ancora una volta Beatrice Zerbini, poeta bolognese che oltre alle raccolte – l’ultima è stata Quarantadue (Pordenonelegge-Samuele Editore) – porta il suo mondo e il suo immaginario anche nella musica: uno dei linguaggi più diretti e universali. La bolognese autrice di In comode rate. Poesie d’amore (ed. Interno Poesia) e di D’Amore, spesso portatrice di messaggi di rispetto delle fragilità (virali i versi sulla gentilezza di una cassiera della Coop due estati fa), ha infatti collaborato con la cantante e musicista Marina Rei che ha trasformato una sua poesia canzone. Si trova nell’ultimo disco, prodotto da Riccardo Sinigallia.

Beatrice, voi due avete già avuto modo di collaborare in passato: come è andata questa volta?

"Con Riccardo ho avuto e ho l’onore e l’immensa gioia di collaborare, grazie alla sensibilità e all’eccezionale visionarietà di Caterina Caselli che ha intuito una sintonia di sentimento e di slancio creativo e ha voluto che le nostre arti si incontrassero. E così è stato. Uno dei nostri lavori Sbagliata, edito da Sugar Music, è stato proposto per la prima volta in occasione della presentazione romana della Fondazione Una Nessuna Centomila. Riccardo ha creato tappeti musicali, traducendo in musica i versi di alcune mie poesie, lasciando un respiro autonomo, e allo stesso tempo coerente, alla parola parlata".

Quando ha saputo che Marina Rei aveva scelto una sua poesia?

"L’ho sperato ormai quasi un anno fa; Marina stava lavorando al suo nuovo disco Niente amore, un disco denso, prodotto da Sinigallia. Proprio Riccardo le ha fatto conoscere le mie poesie. Ci siamo parlate, c’è stato uno scambio dal quale è emersa un’armonia di intenti che l’ha portata a scegliere quella poesia: Arrivo sempre dopo (tratta dal libro D’amore)".

Cosa, di questo testo, ha colpito la cantante?

"Per prima cosa, si è riconosciuta; anche lei, spesso ha sentito di arrivare un attimo dopo, un’inadeguatezza e il suo lavoro, come il mio, è espressione di vita, è autobiografia che si contempla e si dona, diventando arte. Poi le è piaciuto il messaggio condiviso di un abbraccio e di una consolazione che arriva da noi stessi, che per primi dobbiamo amarci, ritrovare l’accoglienza, l’antico abbandono con cui ci siamo consegnati alla vita. Fondamentale è stato anche l’aver riconosciuto subito una metrica, un ritmo che le permetteva di arrivare a scrivere il pezzo che voleva; è partita musicalmente da zero, ma il giro di piano è arrivato immediatamente. Marina Rei è un’artista superlativa. Lo scoglio che temevamo di più è stato Riccardo, molto esigente, che voleva qualcosa di totalmente diverso e infatti ha approvato e amato questo brano".

C’è una bella coincidenza fra la raccolta poetica ‘D’amore’ e il titolo dell’album di Marina Rei.

"Anche nel mio D’amore in quello che per me, nel titolo, era un complemento di ‘specificazione’ si specificava una mancanza, un’assenza di qualcosa. Ma tutto nel mio libro, così come nel nuovo album di Marina, parla d’amore e ama".