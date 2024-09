"Zero sostegno dalle istituzioni"

Giacomo Garuti, agricoltore della frazione medicinese di Fiorentina, punta il dito contro chi ritiene siano i responsabili dell’ultimo disastro legato all’alluvione. E tuona: "Dal ponte Idice di Sant’Antonio non è stato disboscato niente e quindi ci siamo trovati con una marea d’acqua che spingeva e non riusciva ad andare a valle, per colpa di un bosco dentro al fiume. Aggiungo, poi, che nel podere a Marmorta, nel Comune di Molinella, defluisce l’acqua nei nostri campi e siamo stati noi che, a nostre spese, senza avere avuto aiuti o informazioni, ci abbiamo pensato. Complimenti ancora alla Regione".