Zeus Mark e Really Dl: il clou si infiamma

Saranno i cavalli di cinque anni e oltre i protagonisti della prova a maggior dotazione. L’evento clou del pomeriggio, un handicap sulla media distanza e collocato come sesta manche, si presenta come una sfida dalla trama tattica complessa grazie alle presenze di alcuni specialisti dello schema in partenza dal primo nastro come Really Dl, Zeus Mark e Alabama Monroe, mentre tra lo stringato novero di inquilini del secondo schieramento, Aligero Dei Rum appare più affidabile rispetto a Zenyatia Lux.

La giornata sarà aperta da due sfide che vedranno protagonisti i neo tre anni: nella prima Ethel Del Ronco e Davide D’Antoni faranno tesoro dell’ottimo numero di partenza per cercare sfuggire ad avversari agguerriti come Electra ed Enorme Nap, guidati rispettivamente da Antonio Greppi e da Vp Dell’Annunziata.

Nella sfida successiva Estasi Di No, in versione Marco Stefani e in cerca della prima vittoria in carriera (reduce da ottime prestazioni), partirà con i favori del pronostico nei confronti di Ele Code Indal-Andrea Espostito e di Evan Spritz con Carmine Piscuoglio alle redini.