’Zin zin’: Giorgio Comaschi torna al teatro Duse

Dopo il successo di ‘W il Duse!’ appositamente ideato e portato in scena lo scorso ottobre per celebrare i 200 anni del Teatro Duse, questo pomeriggio alle 16 Giorgio Comaschi torna sul palcoscenico dello storico teatro di via Cartoleria per presentare il suo nuovo spettacolo: ‘Zin Zin – Lochescion, l’inizio della fine’.

Comaschi dunque torna al monologo cabarettistico, con un lavoro che prende il titolo dall’esclamazione con cui conclude ormai da un paio di anni i suoi post sui social per indicare il suono che fa lo smeriglio, da usare metaforicamente contro le malefatte linguistiche e gli atteggiamenti, i tic, le manie della gente comune, compreso se stesso. Un monologo comico, certamente, che punta l’obiettivo sugli inglesismi forzati inseriti malamente nella lingua italiana, da ‘lochescion’ a ‘feedback’, ‘call’ (a quanto pare nessuno fa più una ’chiamata’, ma solo una call, appunto) e molti altri.

Comaschi si allarga poi alla finzione televisiva, che ha toccato con mano nei suoi dieci anni di carriera in Tv, che produce fiction anche nei presunti reality. Non si salva nessuno, né il Festival di Sanremo, né Master Chef, né le varie Isole dei famosi.

L’attore-giornalista è solo in scena con uno smartphone in mano, tramite il quale dialoga con voci all’esterno. C’è anche l’irresistibile racconto di una sorpresa televisiva realizzata per la seconda edizione di Carramba che sorpresa, il programma che conduceva Raffaella Carrà, a casa di Julio Iglesias. Un’ora e un quarto di risate e di ‘Zin zin’ distribuiti a destra e a manca.

Per ricordarci che l’italiano è bellissimo e che non sarà una ’lochesion’ snob a darci un ’feedback’ positivo nei cosiddetti salotti bene...