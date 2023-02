Zio Vanja: anime smarrite alla ricerca di un’impossibile felicità

La grande prosa torna al Teatro Duse, da domani a domenica (venerdì e sabato ore 21, domenica ore 16) con ‘Zio Vanja’ di Anton Čechov, per la regia di Roberto Valerio che firma anche l’adattamento. Nel ruolo di Vanja Giuseppe Cederna, in quello di sua nipote Sonja Mimosa Campironi. Sul palco anche Pietro Bontempo, Massimo Grigò, Alberto Mancioppi, Caterina Misasi ed Elisabetta Piccolomini.

Valerio porta in scena un allestimento che oscilla tra sogno e realismo, tra malinconie cecoviane e pura energia. Essenziale la scenografia che, nello spazio vuoto, svela di volta in volta solo alcuni elementi onirici o iperrealistici: una vecchia credenza ed un tavolo, una botte di vino gigante per l’ubriacatura notturna, un pianoforte che ricorda l’infanzia di Elena, un albero di beckettiana memoria.

"Questi personaggi non sono eroi o eroine, ma persone semplici che ci raccontano il semplice flusso della vita. Della vita di tutti noi. Ed è per questo che ci sentiamo così vicini ed empatici a queste anime smarrite – spiega il regista –. Le loro passioni sono le nostre, i loro slanci, le loro delusioni sono le stesse emozioni che accompagnano la nostra vita. Ogni personaggio insegue un proprio pensiero, una propria ispirazione. Ognuno declama i propri sogni, le proprie sofferenze, che non si incontrano, però, mai con quelle degli altri personaggi. Parlano a se stessi, come intrappolati in soliloqui che denunciano la loro incapacità di comunicare. Ogni personaggio anela al bello, al riscatto, all’amore: tutti però sono incapaci di agire". I personaggi infatti, attendono invano la felicità o un futuro migliore e ’Zio Vanja’ è, di fatto, un dramma sulle occasioni mancate scritto con il tocco del capolavoro.