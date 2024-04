Zirkzee conquista anche Napoli: ecco la statuetta del presepe dedicata all’attaccante del Bologna

Bologna, 6 aprile 2024 – Joshua Zirkzee conquista anche Napoli. No, non stiamo parlando di un colpo di calciomercato messo a segno dalla società partenopea, ma della statuetta dedicata al centravanti rossoblù comparsa nelle botteghe di via San Gregorio Armeno.

E così, lungo la via famosa in tutto il mondo per i suoi presepi, ora sarà possibile anche ammirare (e comprare) la statuetta di Zirkzee, al fianco di quelle di Maradona, Messi, Osimhen e Kvaratskhelia, tra le altre.

Un modo dei commercianti napoletani per rendere omaggio alla stagione magnifica del Bologna, che insegue il sogno Champions, e alla classe di Joshua, tra i trascinatori della squadra di Thiago Motta con 10 gol e 4 assist.

Zirkzee-mania

Anche a Napoli è esplosa così la Zirkzee-mania, che Bologna conosce bene. Al Dall’Ara è ormai abitudine vedere maglie col numero 9 e parrucche che richiamano la capigliatura dell’attaccante, mentre il Forno Brisa ha festeggiato il giorno di San Valentino con una torta speciale dedicata e la scritta ironica: “Ti amo come Zirkzee...quasi”.

La torta speciale del Forno Brisa per festeggiare San Valentino

Mercato

Insomma, tutti pazzi per Joshua, anche in chiave mercato: sono tante le big che hanno messo gli occhi sull’attaccante (Milan in primis, che dovrà sostituire il partente Giroud).

Ma prima c’è una Champions League da conquistare e, a quel punto, gli scenari estivi potrebbero anche cambiare. Intanto, c’è il presente: domani a Frosinone, all’ora di pranzo, il centravanti vorrà riprendersi la titolarità dopo il rientro dall’infortunio, per continuare a far sognare Bologna.