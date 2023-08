Zivieri... al Massimo, tra novità e sorprese

Dalla prima edizione nel 2009, nella piazza principale di Monzuno, alla 12esima svoltasi lo scorso anno alla Fattoria Zivieri, sulle colline di Sasso Marconi, è passata davvero tanta acqua sotto i ponti. Sono stati coinvolti più di 50 chef di caratura nazionale, si sono accolti oltre 20mila ospiti, sono stati studiati 250 menù realizzati con il desiderio di raccontare la ’rivoluzione’ che Massimo Zivieri, a cui la giornata è sempre stata dedicata, ha portato nelle cucine dei grandi chef e sulle tavole dei suoi clienti più affezionat.

"In questi 13 anni, il filo rosso che ha sempre caratterizzato la prima domenica di settembre è stato il desiderio di ricordare mio fratello Massimo e le sue lungimiranti idee", racconta Aldo Zivieri, titolare, insieme ai fratelli e ad alcuni soci imprenditori, della macelleria e della Fattoria Zivieri. "Ogni anno è stato caratterizzato da evoluzioni che ci hanno convinto fosse arrivato il momento di dare inizio ad una nuova tradizione, quella di Zivieri…al Massimo: caratterizzato dalla stessa carica e forza emotiva, ma in grado di comunicare in modo ancora più forte e chiaro i sogni e le ambizioni del gruppo Zivieri!".

Quindi, pronti a sperimentare i piatti di 11 chef, accompagnati da vini speciali e divisi in 5 menu diversi sia per composizione che per prezzi, ma ancor di più pronti ad assistere ad uno spettacolo che trasformerà in parole e note la filosofia della Macelleria e della Fattoria Zivieri.

"Quest’anno vogliamo dare più forza al racconto del nostro mondo, non lasciando la parola solo ai piatti degli chef, ma organizzando diversi momenti nel corso dei quali un artista poliedrico, prendendo spunto anche dalla storia sportiva del nostro Paese, ’canterà’ gli aspetti della nostra storia, fatta soprattutto di famiglia e persone, ma non voglio aggiungere altro, deve essere sorpresa" dice Aldo.

Zivieri…al Massimo è, come sempre, sostenuto da Emilbanca e da Confcommercio Ascom, che per la tredicesima volta assegneranno, insieme al gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio, a due imprenditori under 40, il premio ’Massimo Zivieri, per l’innovazione, la passione e la professionalità’.

"Di Massimo ricordo l’intraprendenza, la generosità e la visione – ha commentato Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil Banca –. Per questo, dalla prima edizione, assieme ad Ascom, lavoriamo per far sì che questa manifestazione, oltre ad essere un momento di festa sia un esempio per le nuove generazioni di imprenditori".

"Fin dalla prima edizione, come Confcommercio Ascom Bologna abbiamo affiancato con convinzione Chef…al Massimo - sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom –. Per due ragioni: la vicinanza e l’affetto che la nostra Associazione ha sempre voluto esprimere concretamente alla famiglia Zivieri nel ricordo di Massimo, che per tanti di noi è stato prima di tutto un amico, oltreché un grande imprenditore. Dall’altro, abbiamo condiviso l’obiettivo, che Zivieri…al Massimo continua a perseguire, di promuovere e valorizzare, attraverso un’offerta enogastronomica di altissima qualità e in perfetto equilibrio tra ricerca e tradizione, il nostro patrimonio di eccellenze agroalimentari, a cominciare chiaramente dalla filiera della carne".

Il 3 settembre prenderà forma una tradizione, ricca di novità, quindi, e, come sempre, da non perdere.