Bologna
Zivieri apre il caseificio. Domenica via alla festa
18 set 2025
NICODEMO MELE
Cronaca
Zivieri apre il caseificio. Domenica via alla festa

La società continua a crescere. L’ad: "Sfida che affrontiamo. con i compagni di viaggio . Emil Banca e Ascom".

Foto di gruppo per ’Chef al Massimo’, una delle iniziative di maggior successo organizzate dalla famiglia Zivieri. E domenica, si terrà l’apertura del caseificio

"Come si fa un formaggio?". Una risposta a questa domanda potrà essere raccolta da quanti domenica, 21 settembre 2025, seguiranno in diretta lo show experience del casaro delle Fattorie Zivieri di Sasso Marconi.

È una delle tante iniziative che animeranno l’inaugurazione del caseificio Zivieri al centro di questa azienda agricola di 80 ettari che, in via Lagune 78, è gestita dai fratelli Aldo, Elena e Stefano Zivieri, insieme ad una squadra di collaboratori.

La realizzazione del caseificio rientra tra le azioni del progetto "Club Zivieri" con cui l’azienda, a fine 2024, ha deciso di aprirsi a nuovi investitori, lanciando un’ambiziosa operazione di crowdfunding alla quale hanno aderito oltre 200 tra enti, imprese e risparmiatori.

"Questa nuova avventura – sottolinea Aldo Zivieri, amministratore unico del gruppo Zivieri – rientra a pieno titolo in un percorso di crescita e di investimenti in cui non siamo soli e che prepara l’ingresso della terza generazione in questa che è sempre stata, e sempre sarà, un’azienda familiare. Una nuova sfida che affrontiamo assieme a due storici compagni di viaggio istituzionali (Confcommercio Ascom Bologna ed Emil Banca) e tanti investitori e risparmiatori".

"Il marchio Zivieri – ricorda Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna – è sinonimo di carni e salumi di qualità e che, da oggi, si apre alla filiera del latte con la stessa cura e attenzione in ogni fase del processo produttivo".

E Gian Luca Galletti, presidente Emil Banca, aggiunge: "I progetti come quello del Gruppo Zivieri promuovono e valorizzano le nostre comunità a 360 gradi. Emil Banca continuerà ad essere al suo fianco anche in questa nuova fase di sviluppo. L’apertura del caseificio è un momento particolarmente importante che contribuisce alla crescita economica e sociale della nostra montagna".

