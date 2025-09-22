Zivieri in festa per il caseificio: "Nuova opportunità in Appennino"

È stata un’inaugurazione molto partecipata e seguita quella che ha ufficialmente aperto le porte del caseificio Zivieri, a Sasso Marconi, al centro dell’azienda agricola di 80 ettari che, in via Lagune 78, è gestita dai fratelli Aldo, Elena e Stefano Zivieri, affiancati da un team di fedeli e preparati collaboratori.

Una nuova avventura che si inserisce nel progetto ’Club Zivieri’, iniziativa con cui l’azienda ha deciso di aprirsi verso nuovi investitori, lanciando un crowdfunding dall’enorme successo: hanno aderito, infatti, oltre 200 tra enti, imprese e risparmiatori.

Al taglio del nastro, erano presenti, nella giornata di ieri, circa duecento persone che hanno potuto vedere da vicino la lavorazione dei formaggi e la macchina operativa del caseificio. L’attività è frutto di una collaborazione tra la fattoria Zivieri, Confcommercio Ascom ed Emil Banca. In prima fila, non a caso, al fianco di Aldo ed Elena Zivieri, per Confcommercio Ascom c’erano il direttore generale Giancarlo Tonelli e tre membri della giunta: Roberto Melloni, Roberto Maccaferri e Roberto Govoni. Per Emil Banca, invece, presenti il vicedirettore Gianluca Pavan e Silvia Di Vincenzo.

"Un momento molto bello", quello vissuto ieri, che ha dato il via a "un’ulteriore iniziativa che si realizza in Appennino – riflette il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli –, quindi generando una nuova opportunità di crescita economica e altre possibilità di occupazione".

Il tutto, poi, valorizzando l’ambiente, perché l’azienda Zivieri lavora "sempre nel rispetto di ciò che è la natura e l’ambiente", mostrando una "forte attenzione nei confronti dei consumatori – termina il dg –, non più solo in quella che è stata la filiera vincente dell’azienda, ossia quella della carne e dei salumi, ma ora anche in quella del latte e del formaggio".