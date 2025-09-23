Zola e Calderara, febbre d’azzardo. Sono fra i primi 10 Comuni in Italia

Zola Predosa e Calderara di Reno si collocano tra i Comuni italiani con più di 10mila residenti in cui è stato registrato il maggior numero di giocate on line, rispettivamente al secondo e all’ottavo posto nella classifica dei primi cento. È quanto emerge dal terzo ’Libro nero dell’azzardo’, il report presentato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon lo scorso luglio, che conferma un quadro preoccupante come già evidenziato nella sua seconda edizione.

A Zola, secondo l’analisi, la raccolta annuale media pro capite relativa al gioco d’azzardo on line (nella fascia 18-74 anni) è pari a 9.608,70 euro: nel 2023 la somma era 7.843,94, segnando così un incremento del 22,5% nel 2024. Un numero che nel report è stato superato soltanto dal Comune di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, che occupa il primo posto in classifica con un incremento del 52% rispetto all’anno precedente. Spostandoci a Calderara, invece, la raccolta pro capite risulta essere pari a 5.356 euro, con una lieve diminuzione del -3,19% rispetto all’anno prima, quando nel 2023 era pari a 5.532,35 euro.

A segnalare un’inversione di tendenza è invece Valsamoggia, che in questa terza edizione ha registrato numeri col segno meno. A livello nazionale, infatti, rientra tra i Comuni italiani con oltre 10mila abitanti in cui, nel corso del 2024, la raccolta del gioco d’azzardo on line è diminuita rispetto all’anno precedente con una variazione superiore al 20% (in questo caso specifico si parla di un calo di -16,8 milioni di euro giocati nell’azzardo online). Puntando poi i riflettori sulla classifica analizzata a livello provinciale, Bologna vede una media di 1.879,95 euro di giocate pro capite nel Comune capoluogo e 1.930,32 euro per quanto riguarda il resto della provincia. Un quadro che rimane allarmante anche a livello nazionale, considerato che dal report emerge una significativa crescita della raccolta dal gioco d’azzardo complessiva nel nostro Paese: nel 2024 ha raggiunto i 157,4 miliardi, cioè "una cifra equiparabile al 7,2% del Pil – si legge nel report – e superiore di 20 miliardi in confronto alla spesa sanitaria complessiva".

Rispetto all’anno precedente la crescita in Italia è stata del 6,6%, mentre sul 2019 del 42,5%. La raccolta pro capite, per ogni cittadino con più di 18 anni, ha raggiunto i 3.137 euro e le perdite per gli italiani sfiorano nel complesso i 23 miliardi. E se il volume raccolto dal canale fisico durante lo scorso anno è stimabile in 65,3 miliardi di euro, il volume giocato a distanza è pari a 92,1 miliardi di euro (+12,2% rispetto al 2023) con un focus particolare sui giochi di abilità, come giochi di carte, casinò online ma anche scommesse sportive e betting exchange. Infine, per ciò che riguarda l’Emilia-Romagna, l’importo medio pro capite nel 2024 ha raggiunto 1.159 euro, in lieve crescita rispetto ai 1.005 del 2023.