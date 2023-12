Zola festeggia il patrono San Nicolò

Festa del patrono san Nicolò oggi a Zola Predosa, con la chiusura degli uffici pubblici ed una serie di iniziative che aprono di fatto il cartellone di iniziative collegate alle festività natalizie. Eventi e laboratori iniziati ieri dal Centro danza Buratto che nel nome di San Nicola&Friends anche oggi propone una lezione di danza gratuita per bambini, ragazzi e adulti, con merenda e sorpresa finale. Sopresa con figurante nelle vesti di San Nicola-vescovo, ma anche precursore del moderno Babbo Natale anche alle scuole Bvl con le classi impegnate da tempo nella preparazione dei presepi, fra i quali uno destinato ad arricchire la rassegna che si inaugura oggi alle 17 in vicolo Marchi, nel cuore antico del capoluogo. I presepi del Voltone vede la collocazione di alcune decine di natività nelle vetrine dei negozi, nei giardini e sui muri delle abitazioni, su iniziative delle associazioni RicreaMente, Zeula e Proloco. Col patrocinio del Comune rappresentato dal sindaco che alle 17 insieme al parroco inaugurano la rassegna. Alla stessa ora laboratori creativi gratuiti per bambini allo spazio atelier de La Mandria. Poi alle 18 nella piazza del municipio l’accensione delle luci dell’albero di Natale a cura di Confcommercio Ascom e La Mimosa.