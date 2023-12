Zola, un corteo di ciclisti per l’addio a Loredano Comastri

Si svolgeranno domani mattina i funerali di Loredano Comastri, il ciclista di Zola, 73 anni, morto lo scorso 7 dicembre dopo essere stato investito da un’automobile sulla vecchia Bazzanese a Crespellano di Valsamoggia. Dalle 8,30 alle 9,30 la camera ardente all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stato trasportato in condizioni disperate poco dopo le 11,30 quando i sanitari hanno prestato i premi soccorsi sul luogo dell’incidente. Su volontà della famiglia, della moglie Mara e del figlio Andrea, la salma arriverà alle 10 nel piazzale del cimitero di Zola per poi essere accompagnato da un corteo di ciclisti fino all’abbazia dei santi Nicolò ed Agata dove alle 11 verrà celebrata la messa di suffragio. Su iniziativa della famiglia e degli amici dei gruppi ciclistici dei quali Comastri faceva parte le offerte raccolte durante il funerale saranno destinati alla Fondazione Michele Scarponi per le vittime ciclisti di incidenti stradali.