Zona 30 a San Lazzaro: "Incidenti e feriti non sono calati"

Alessandro Sangiorgi e Roberto Amato in una zona a traffico limitato

San Lazzaro di Savena (Bologna), 7 gennaio 2023 – A finire al centro di una polemica del centrodestra, a San Lazzaro, è il tasso di incidentalità per le strade locali.

"Nelle ultime settimane si è parlato tanto del report sull’incidentalità, arrivando a parlare con toni trionfalistici di quanto gli incidenti a San Lazzaro, per esempio, fossero diminuiti in virtù dei provvedimenti presi sulla viabilità dalla Giunta locale", dichiarano Diego Baccilieri, capogruppo metropolitano di Uniti per l’Alternativa, Alessandro Sangiorgi, consigliere Comunale Fratelli d’Italia San Lazzaro e Roberto Amato, Responsabile Trasporti e Mobilità Fratelli d’Italia San Lazzaro di Savena.

"Al di là del fatto che i dati, seppur ci restituiscano un’analisi interessante, andrebbero letti unitamente al volume di traffico sul territorio – aggiungono –, alcune cose dobbiamo però rilevarle ed è per questo che abbiamo effettuato una nostra analisi. Non prendendo in considerazione il 2020 per ovvi motivi, sul 2021 vediamo lo stesso tasso di incidentalità del 2018 (3,1), certamente più basso rispetto al 2019 (3,7) ma ciò che aumenta è l’indice di infortunio".

“Analizzando ancora più accuratamente i dati, inoltre, dal 2018 sino al 2021 (non prendendo sempre in considerazione il 2020) nelle strade urbane il numero di incidenti è andato progressivamente aumentando – proseguono le opposizioni –. Dato importante se si considera che i provvedimenti, come le zone con limiti a 20/30 chilometri orari, sono stati presi nell’estate 2020 proprio sulle strade urbane".

A rispondere, nel dettaglio, è l’assessore locale alla Mobilità Luca Melega: "Consultando il sito della Città metropolitana si vede che il numero di incidenti sulle strade sulle quali opera il controllo del Comune (strade comunali più provinciali, escluse autostrada e tangenziale) nel 2021 è stato di 102 contro una media nel quadriennio per il quale sono disponibili i dati (2016-2019) di 107,3. Confrontando il numero di feriti vediamo che sono stati 137 nel 2021 mentre la media 2016-2019 è di 147,5. Invitando i cittadini a consultare personalmente i dati lascio loro le conclusioni. Quanto alle considerazioni sulle zone 20 e 30 non sono possibili confronti visto che i dati non riguardano quelle zone che rappresentano solo un sotto-campione delle strade comunali".